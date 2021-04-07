Сегодня в Горняке: 07.04.2021: Проект «Облако здоровья»

Проект «Облако здоровья» от 06 апреля 2021 года

Уважаемые жители!

У Вас и Ваших близких появилась уникальная возможность получать бесплатные телемедицинские консультации специалистов ведущих федеральных центров России ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Минздрава России и ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России.

Консультации проводятся по следующим заболеваниям: врожденные и приобретенные пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, кардиомиопатии, нарушения ритма сердца, сочетанные патологии, сосудистые патологии у взрослых и детей, врожденные пороки развития у плода, аритмии у плода, онкологические заболевания во время беременности, онкологические заболевания женских половых органов, патология молочной железы, пороки развития матки и влагалища.

По итогам консультаций Вы получите официальное заключение специалиста центра или будете приглашены на очную консультацию.

Для получения консультации необходимо:

зарегистрироваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» по адресу: https://telemed.oblakozdorovia.ru/;

вложить необходимые медицинские документы выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, а также результаты КТ, МРТ (при наличии);

записаться на первичную или отравить заявку на получение БЕСПЛАТНОЙ онлайн-консультации;

ожидать приглашения на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.

Требования к техническому оснащению: наличие компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установленным браузером Chrome. Для каждого устройства обязательно подключение к Интернет-сети (скорость не менее: для видео 2Мб/с, для аудио 512 кб/с).

Официальный сайт Локтевского района