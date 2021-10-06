Сегодня в Горняке: 06.10.2021: Внимание отключение электроэнергии! |
Внимание отключение электроэнергии!
06.10.21 г. Горняк с 09-00 до 17-00 ул. Семашко-чет. (2-12), ул. Павлова(1-9), гаражи.
Ключевский район: Губернатор Алтайского края принял участие в открытии Мемориального камня в память о работниках прокуратуры, участвовавших в Великой Отечественной войне
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