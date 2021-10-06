Сегодня в Горняке: 06.10.2021: С Днем Учителя!

С Днем Учителя!от 05 октября 2021 года

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда, работники сферы образования, жители района!

5 октября наша страна отмечает всенародно любимый праздник – День учителя. По сложившейся доброй традиции сегодня принимают поздравления представители этой уважаемой профессии.

В школах Локтевского района трудится 233 педагога. Желаю нашим учителям здоровья, творческого вдохновения, терпения и новых профессиональных свершений. Пусть каждый ваш день озаряют искренние улыбки благодарных учеников.

⁣ Спасибо вам за нелёгкий и самоотверженный труд

Глава района, Г.П. Глазунова.

Официальный сайт Локтевского района