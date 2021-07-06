Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 06.07.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Горняк22
10 часов Ago

Внимание отключение электроэнергии!

 

02.07.21 г.  Горняк с 09-00 до 12-00 СберБанк.

 

02.07.21 г. Горняк с 13-00 до 17-00  ул Семашко-чет(2-12), ул Павлова(1-9).

 

05.07.21 г. Горняк  с 09-00 до 13-00 м.Сибирь, охотобщество, ул.Суворова-чет(42-48), ул.Суворова-неч(39-43), ул.Победы-чет(56-70), ул.Советская(25,27а), ул.Белинского-чет(46-52), ул.Белинского-неч(25-39), ул.Ленинградская-чет(30-38), ул.Ленинградская-неч(59-71), ул.Комсомольская(22, 24).

 

05.07.21 г. Горняк с 13-00 до 17-00 ул.Суворова-чет(32-40а), ул.Суворова-неч(27-37),  ул.Победы-неч(41-67), ул.Советская(16,19,24), ул.Пушкина(17,19).

                                                                             

06.07.21 г. Горняк с 09-00 до 12-00  Котельная(ЧП Якимец), ул.Довгаля(чет),ул.Бурова.

 

06.07.21 г. Горняк с 13-00 до 17-00 МЧС,ЧП Якимец,ул.Довгаля,ул.Чапаева, ул.Рудничная, ул.Геологическая, ул.Первомайская, УФСИН.

 

07.07.21  г. Горняк с 09-00 до 12-00  ул. Довголя (нечет).

 

07.07.21 г. Горняк с 13-00 до 17-00 МЧС, ЧП Якимец, ул.Довгаля, ул. Чапаева, ул. Рудничная, ул. Геологическая, ул. Первомайская, УФСИН.

Официальный сайт Локтевского района

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