Сегодня в Горняке: 06.04.2021: Внимание отключение электроэнергии!

Внимание отключение электроэнергии!

05.04.21. с 09-00 до 12-00 г. Горняк ЧП «Ермола», КомПоОбразов., гост. «Юбилейная», м.Кристалл, ДетскБибл, ул. Миронова(105, 107).

05.04.21 г. Горняк с 13-00 до 17-00 м-н «Автостоп», м-н «Знак+», м.н.»Стройматериалы», часовня, ул. Первомайская(39), ул. Ленинградская-чет(42-72), ул. Ленинградская-нечёт. (75-119).

06.04.21 с 13-00 до 17-00 ул.Миронова, 132, корп №5 , корп №4, Вет клиника, Гаражи (р-он объездной).

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