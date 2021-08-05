Сегодня в Горняке: 05.08.2021: В Алтайском крае проходит акция

В Алтайском крае проходит акция от 04 августа 2021 года

На территории Алтайского края в период со 2 по 8 августа проходит информационно-пропагандистская акция «Вода — безопасная территория». Основная цель акции – пропаганда безопасного поведения на воде.

В последний летний месяц сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю совместно с представителями МВД России, органов местного самоуправления, волонтёрами организуют информационную работу с отдыхающими на туристических базах, судоводителями и рыбаками, проводят специальные профилактические мероприятия с несовершеннолетними гражданами.

Пристальное внимание надзорных групп направлено на несанкционированные места отдыха, на водителей маломерных судов, в том числе осуществляющих перевозку отдыхающих и участвующих в развлекательных мероприятиях на воде.

Только за прошедшие сутки межведомственными патрульными группами уже проверено 7 туристических баз отдыха, 3 детских оздоровительных учреждения, 56 пляжей, 171 несанкционированное место отдыха на водных объектах. Для проверки было задействовано около 500 человек, 126 единиц техники.

К сожалению, несмотря на проводимую профилактическую работу и все усилия сотрудников Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, трагические случаи на воде по-прежнему не редкость. Главное управление МЧС России по Алтайскому краю призывает соблюдать правила безопасности у воды. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения! Не оставляйте детей без присмотра. Ответственность за жизнь и здоровье детей несут, прежде всего, родители, в период пребывания детей в лагере – педагоги. Помните: водная среда не прощает пренебрежительного отношения!

Официальный сайт Локтевского района