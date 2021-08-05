Сегодня в Горняке: 05.08.2021: Роспотребнадзор информирует о проведении «горячей линии» по плодоовощной продукции

Роспотребнадзор информирует о проведении «горячей линии» по плодоовощной продукцииот 04 августа 2021 года

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Локтевском, Змеиногорском и Третьяковском районах (далее ТО Управления) во исполнение поручения Роспотребнадзора от 02.08.2021 № 22-00-11/13-1122-2021 «О проведении тематических горячих линий» в целях обеспечения защиты прав потребителей и повышения уровня правовой информированности граждан сообщает.

В период с 02 августа 2021 г. по 13.08.2021 г. ТО Управления проводит «горячую линию» по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Специалисты консультируют граждан по вопросам реализации плодоовошной продукции, требований её маркировки, к качеству, безопасности и срокам годности, помогут в оформлении претензии в адрес продавца.

Номера телефонов, по которым проводятся консультации в рамках тематической «горячей линии», адреса консультационных центров и пунктов размещены на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Телефон «горячей линии»: 8 (38586) З-12-42, З-28-41.

Режим работы: пн.-чт.: с 8:30 до 17:00, обед с 12:45 до 13:15; пт.: с 8:З0 до 16:00, обед с 12:45 до 13:15; сб.-вс. — выходной.

Официальный сайт Локтевского района