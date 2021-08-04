Сегодня в Горняке: 04.08.2021: 19 сентября 2021 года — ВЫБОРЫ, ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
19 сентября 2021 года — ВЫБОРЫ, ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.от 03 августа 2021 года
19 сентября 2021 года — ВЫБОРЫ, ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ.
Горняк22: Партия сушеных белых грибов отправится из Алтайского края в Италию » Городской портал — вРубцовске.ру
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