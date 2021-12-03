Сегодня в Горняке: 03.12.2021: Полиция информирует: ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!

ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району информирует!от 01 декабря 2021 года

С целью снижения количества дорожно-транспортных происшествий, с участием пешеходов. Сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Локтевскому району, 02.12.2021 с 08 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. на территории Локтевского района и г. Горняка будет проводиться целенаправленное профилактическое мероприятие по предупреждению правонарушений среди водителей, не предоставляющих преимущество в движении пешеходам и допускаемых пешеходами, в том числе детьми.

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