Горняк22
Горняк

Сегодня в Горняке: 03.08.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Горняк22
1 час Ago

Внимание отключение электроэнергии!

 

03.08.21. г Горняк с 09 до 11-00 ул.Семашко-чет(2-12), ул.Павлова(1-9),

 

03.08.21  г Горняк с 13-00 до 15-00 ул.Кирова-чет(18-26), ул.Кирова-неч(27а-53),

 

ул.Короткая(1-10), ул.Бурова-чет(2-14), ул.Комсомольская(2), ТЕПЛО-СЕРВИС, ул.Советская-чет(2-6), ул.Пушкина(1) ул.Островского-чет(20-28), ул.Островского-неч(21-29), школа №1, КПК «Змеиногорский», отд.связи, ул.Советская(8,10,14), ул.Миронова-чет(32-44), котельная №14, дом спорта «Родина»,м.Гурман, м.Ассорти, к.Роспечать,м.Мясной, ул.Островского-чет(30-38), ул.Миронова-чет(48-60)ул.Миронова-неч(73-81),ул.Советская-неч(5-9), ул.Горняцкая-чет(30-38), ул.Горняцкая-неч(29-33), ул.Маяковского(61-72), ул.Комсомольская-чет(4-12)

 

ул.Автомобилистов(5-9), ул.Элеваторная(27-32а), ул.Солнечная(1-12), ул.Юбилейная(1-11), ул.Комсомольская(61)

Официальный сайт Локтевского района

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