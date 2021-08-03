Сегодня в Горняке: 03.08.2021: С днем ВДВ!

С днем ВДВ!от 02 августа 2021 года

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!

От всей души поздравляю вас с Днем воздушно-десантных войск!

Сегодня воздушно-десантные войска — это элита Вооруженных Сил России, которой принадлежит особая роль в деле обеспечения надежной обороны, безопасности государства и наших граждан. Воины-десантники пользуются неизменным почетом и уважением. Их бесстрашие и мужество, решительность и самоотверженность, преданность Родине и умение побеждать в любых ситуациях стали предметом гордости граждан нашей огромной страны.

Искренне желаю всем десантникам и членам их семей, ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, мирного неба, успехов и новых достижений в благородном деле служения нашей великой Родине!

Глава района, Г.П. Глазунова.

Официальный сайт Локтевского района