ГОРНЯК22 03.08.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 03.08.2021: С днем ВДВ!

Горняк22
1 час Ago

С днем ВДВ!от 02 августа 2021 года

Уважаемые воины-десантники и ветераны ВДВ!

 

От всей души поздравляю вас с Днем воздушно-десантных войск!

 

Сегодня воздушно-десантные войска — это элита Вооруженных Сил России, которой принадлежит особая роль в деле обеспечения надежной обороны, безопасности государства и наших граждан. Воины-десантники пользуются неизменным почетом и уважением. Их бесстрашие и мужество, решительность и самоотверженность, преданность Родине и умение побеждать в любых ситуациях стали предметом гордости граждан нашей огромной страны.

 

Искренне желаю всем десантникам и членам их семей, ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, мирного неба, успехов и новых достижений в благородном деле служения нашей великой Родине!

 

Глава района, Г.П. Глазунова.

Официальный сайт Локтевского района

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