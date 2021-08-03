Сегодня в Горняке: 03.08.2021: Рискованный отдых на

Рискованный отдых на от 02 августа 2021 года

В Алтайском крае по-прежнему регистрируются несчастные случаи на водных объектах. В жаркую погоду многие граждане предпочитают отдыхать на водоёмах и, к сожалению, не все выбирают для отдыха официально открытые пляжи. Только за минувшую неделю в регионе произошло не менее шести случаев гибели людей на воде, все — в непредназначенных для купания местах. Эта цифра — повод задуматься для каждого. Стоит ли подвергать свою жизнь смертельному риску?

В реальной жизни люди тонут совсем не так, как это показывают в кино и как это представляет себе большинство из нас. Обычно, тонущий человек не кричит, не машет руками, не бьёт по воде и не поднимает брызг. То, что происходит с человеком в такой ситуации, называется «инстинктивной реакцией тонущего», что совсем не похоже на утопающих из кино. В редких случаях тонущий человек способен позвать на помощь. Чтобы хоть что-то сказать, человеку нужно набрать достаточно воздуха в легкие. У тонущего человека рот оказывается под водой, и если удается его приподнять, то на миг, которого к сожалению, не хватает, чтобы выдохнуть, вдохнуть и позвать на помощь.

В инстинктивной реакции тонущего человека тело находится в вертикальном положении, и никого барахтанья и намеков на то, что человек тонет, вы не увидите. В таком положении тонущий может продержаться от 20 до 60 секунд, и если рядом не окажется опытного спасателя, который сможет понять, что человек тонет и не окажет ему помощь, то тонущий через минуту уйдет под воду.

Конечно, на водоеме можно увидеть человека, который кричит и бьет руками по воде – это проявление паники, которая не всегда предшествует реальной опасности утопления. В такой ситуации человек может выплыть сам или ухватиться за спасательный круг или палку. Но если вы заметили что-то подобное, спросите человека, всё ли с ним в порядке. Если он не ответит – скорее всего, ему нужна помощь.

И запомните важный момент, дети, которые плещутся в воде, обычно делают это довольно шумно. Если вдруг наступила тишина – обязательно проверьте, всё ли с вашим ребенком в порядке.

Не оставляйте детей на водоемах без присмотра. Всегда будьте возле ребенка, который находится на берегу, а тем более в воде, даже на мелководье. Не отводите от него взгляда. Ребенок может упасть, уйти под воду и захлебнуться. Помните, иногда даже минутная потеря бдительности может обернуться трагедией. И ни в коем случае не позволяйте несовершеннолетним ходить на водоем без взрослых, даже если они хорошо умеют плавать!

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам постоянно ведут профилактическую работу по недопущению происшествий на воде, но многое здесь зависит от сознательности и осторожности каждого из нас. Безопасный отдых возможен только на проверенных, оборудованных пляжах!

Официальный сайт Локтевского района