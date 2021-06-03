Сегодня в Горняке: 03.06.2021: В Локтевском районе состоялось тожественное открытие «Пятой трудовой четверти»

В Локтевском районе состоялось тожественное открытие «Пятой трудовой четверти»от 02 июня 2021 года

Очередной учебный год завершен, у ребят начались долгожданные летние каникулы. Но в нынешнем году, как обычно, нашлось немало школьников, желающих совместить отдых с трудовой деятельностью. Линейка проходила на площадке МБОУ «Гимназия № 3». Её участниками стали представители трудовых отрядов школ района и почётные гости. Всего в этом году в трудовой четверти примут участие 124 человека из 11 школьных трудовых отрядов.

В самом начале линейки был торжественно вынесен флаг «пятой трудовой». С напутственными словами и добрыми пожеланиями к собравшимся обратились заместитель главы Администрации района по социальным вопросам Пилипас Е.А., председатель комитета по образованию Одинцев П.П., директор центра занятости населения управления социальной защиты по Локтевскому району Алешкина Л.Н.

«Пятая трудовая четверть» традиционно проходит под девизом «Нам до всего есть дело». Стало традицией ежегодно отмечать начало «Пятой трудовой четверти». У детей в возрасте от 14 лет и старше есть замечательная возможность открыть трудовой стаж и заработать свои первые, пусть и небольшие, деньги. Вместе с тем они пообщаются друг с другом, с педагогами в неформальной обстановке. Важно и то, что они будут заняты делом, а не предоставлены самим себе. Ребята вместе с педагогами станут участниками множества добрых дел, чтобы наши школы, села и районный центр стали ещё более чистымы, уютными. Дети получат не только заработную плату, но и первые профессиональные навыки, которые им пригодятся в будущей самостоятельной жизни.

В ходе праздника говорили о важности труда, необходимости охранять природу, о любви к своей малой Родине Трудотрядовцам было предложено проявить себя в конкурсах, где им пришлось продемонстрировать не только творчество, но и знание основ трудового права.

Работой на участках деятельность трудовых отрядов не ограничивается. Подростки займутся волонтерской деятельностью: организуют помощь одиноким престарелым людям, проведут акции по очистке и благоустройству памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В завершении участники мероприятия дали обещание работать добросовестно, заниматься волонтёрской деятельностью, служить примером для других.

Официальный сайт Локтевского района