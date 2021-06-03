Сегодня в Горняке: 03.06.2021: Свыше 80 миллионов рублей направят на строительство моста в Локтевском районе Алтайского края

Свыше 80 миллионов рублей направят на строительство моста в Локтевском районе Алтайского края от 02 июня 2021 года

В Локтевском районе через реку Золотушку построят новый мост. Его длина составит порядка 60 погонных метров, ширина — восемь метров, что в два раза длиннее существующего объекта. На строительство моста направят 80 миллионов рублей. Объект будет отвечать всем современным требованиям по грузоподъемности, безопасности и защиты от любых паводковых нагрузок.

В Министерстве транспорта Алтайского края сообщают, что на мосту предусмотрены два тротуара по 0,75 метра, барьерное ограждение и технологические лестничные сходы для обследования. Подходы длиной в 400 метров выполнят в щебеночно-песчаном исполнении. Грузоподъемность моста составит более 100 тонн, расчетный срок эксплуатации — до 80 лет.

На искусственном сооружении сотрудники Юго-Западного ДСУ проводят мероприятия по устройству буронабивных скважин опор моста с помощью буровой машины Casagrande. Дорожники доставляют и складируют необходимые материалы. Работы идут согласно графику.

Для грузовых автомобилей дорожники предусмотрели объезд, легковые автомобили могут проехать по существующему мосту, который демонтируют после завершения строительства.

Источник: https://www.altairegion22.ru/region_news/svyshe-80-millionov-rublei-izrashoduyut-na-stroitelstvo-mosta-v-loktevskom-raione-altaiskogo-kraya_923038.html

Официальный сайт Локтевского района