ГОРНЯК22 03.06.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 03.06.2021: Свыше 80 миллионов рублей направят на строительство моста в Локтевском районе Алтайского края

Горняк22
5 часов Ago

Свыше 80 миллионов рублей направят на строительство моста в Локтевском районе Алтайского края от 02 июня 2021 года

В Локтевском районе через реку Золотушку построят новый мост. Его длина составит порядка 60 погонных метров, ширина — восемь метров, что в два раза длиннее существующего объекта. На строительство моста направят 80 миллионов рублей. Объект будет отвечать всем современным требованиям по грузоподъемности, безопасности и защиты от любых паводковых нагрузок.

 

В Министерстве транспорта Алтайского края сообщают, что на мосту предусмотрены два тротуара по 0,75 метра, барьерное ограждение и технологические лестничные сходы для обследования. Подходы длиной в 400 метров выполнят в щебеночно-песчаном исполнении. Грузоподъемность моста составит более 100 тонн, расчетный срок эксплуатации — до 80 лет.

 

На искусственном сооружении сотрудники Юго-Западного ДСУ проводят мероприятия по устройству буронабивных скважин опор моста с помощью буровой машины Casagrande. Дорожники доставляют и складируют необходимые материалы. Работы идут согласно графику.

 

Для грузовых автомобилей дорожники предусмотрели объезд, легковые автомобили могут проехать по существующему мосту, который демонтируют после завершения строительства.

 

 

Источник: https://www.altairegion22.ru/region_news/svyshe-80-millionov-rublei-izrashoduyut-na-stroitelstvo-mosta-v-loktevskom-raione-altaiskogo-kraya_923038.html

Официальный сайт Локтевского района

Добавить комментарий

Похожие записи:

Сегодня в Горняке: 03.06.2021: Более полутора тысяч участников соберет Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития»

Сегодня в Горняке: 03.06.2021: Более полутора тысяч участников соберет Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития»

Горняк22
5 часов Ago
Более полутора тысяч участников соберет Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» от 02 июня 2021 годаС 30 мая по 5 июня в Алтайском крае...
Сегодня в Горняке: 03.06.2021: В Локтевском районе состоялось тожественное открытие «Пятой трудовой четверти»

Сегодня в Горняке: 03.06.2021: В Локтевском районе состоялось тожественное открытие «Пятой трудовой четверти»

Горняк22
5 часов Ago
В Локтевском районе состоялось тожественное открытие «Пятой трудовой четверти»от 02 июня 2021 года Очередной учебный год завершен, у ребят начались долгожданные летние каникулы. Но...
Сегодня в Горняке: 03.06.2021: Губернатор Алтайского края объявил открытым молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития»

Сегодня в Горняке: 03.06.2021: Губернатор Алтайского края объявил открытым молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития»

Горняк22
5 часов Ago
Губернатор Алтайского края объявил открытым молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» от 31 мая 2021 года Сегодня, 31 мая, в Алтайском крае начал работу...
Сегодня в Горняке: 02.06.2021: Прием заявлений от граждан относящихся к категории детей-сирот

Сегодня в Горняке: 02.06.2021: Прием заявлений от граждан относящихся к категории детей-сирот

Горняк22
1 день Ago
Прием заявлений от граждан относящихся к категории детей-сиротот 01 июня 2021 годаВо исполнение положений постановления Правительства Алтайского края от 29.04.2021 № 149 «Об утверждении...

Читать по теме:

ВТОПЕ: