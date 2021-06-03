Сегодня в Горняке: 03.06.2021: Губернатор Алтайского края объявил открытым молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития»

Губернатор Алтайского края объявил открытым молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» от 31 мая 2021 года

Сегодня, 31 мая, в Алтайском крае начал работу XIII молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» (АТР). В этом году местом его проведения стал поселок Катунь Алтайского района, который находится вблизи озера Ая.

Среди почетных гостей торжественной церемонии открытия — заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, депутаты Государственной Думы России Наталья Кувшинова и Даниил Бессарабов, начальник управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Ольга Носкова, Герой Российской Федерации, референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов.

Перед началом работы АТР гости пообщались с ребятами в молодежном пресс-центре и штабе форума, осмотрели организацию работы площадок «Агропрорыв», «Время науки», «Муниципальный локомотив», зоны «Квартирник».

Губернатор края Виктор Томенко напомнил, что форум «Алтай. Территория развития» входит в состав Всероссийской молодежной форумной кампании. «Мне очень приятно, что представители 79 регионов нашей страны, по сути всей Российской Федерации, принимают участие в форуме, а также все муниципалитеты Алтайского края. Мы постарались подготовить этот форум так, чтобы он остался в вашей памяти, в ваших сердцах и обязательно принес практические результаты», — подчеркнул Губернатор, приветствуя участников и гостей АТР.

В 2021 году Алтайский край организует молодежный форум уже тринадцатый раз. «Двенадцать форумов уже позади. Это большая, насыщенная, важная история, которая продолжается здесь. Алтай притягивает молодых людей, лучшую молодежь нашей страны — креативную, амбициозную, тех, кто стремится к собственному развитию, занимаясь и своей жизнью, своей судьбой, и судьбой своих регионов», — отметил он.

Губернатор выразил надежду на то, что в Год науки и технологий форум станет «дополнительной основой, площадкой для появления новых открытий, новых изысканий и исследований».

Объявляя форум открытым, Виктор Томенко пожелал участникам АТР выполнить задачи, поставленные перед собой на эти дни, получить массу замечательных эмоций, обрести новых друзей и представить или реализовать свои проекты.

Источник: https://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-altaiskogo-kraya-obyavil-otkrytym-molodezhnyi-obrazovatelnyi-forum-altai-territoriya-razvitiya_922566.html

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