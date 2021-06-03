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Сегодня в Горняке: 03.06.2021: Более полутора тысяч участников соберет Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития»

Горняк22
5 часов Ago

Более полутора тысяч участников соберет Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития» от 02 июня 2021 года

С 30 мая по 5 июня в Алтайском крае в парк-отеле «Ая» пройдет Молодежный образовательный форум «Алтай. Территория развития». В 2021 году он совместит два образовательных формата — онлайн и офлайн, что позволит собрать более 1500 участников от 18 до 35 лет — активистов, лидеров муниципальных образований и молодежных движений, менеджеров молодежных проектов, представителей проектных и исследовательских групп, профессиональных сообществ и некоммерческих организаций.

 

Программа пройдет по двум ключевым направлениям — «АТР-социальный: Лидер-Команда-Общество» и «АТР-управленческий: Наука-Бизнес-Государство». Как напомнили в управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, этот форум имеет 12-летнюю историю и входит в состав Всероссийской форумной кампании, являясь окружным мероприятием в Сибирском федеральном округе. Участников из разных уголков нашей страны ждут 10 образовательных площадок:

  • «Добро, бро» — развитие инфраструктуры добровольчества и некоммерческих организаций;
  • «СтудАктив» — развитие студенческого самоуправления: национальная лига студенческих клубов;
  • «МедиаДвиж» — развитие медиа и информационного пространства;
  • «СО-общество» — развитие некоммерческого сектора и лидеров общественных палат;
  • «Дружба народов» — гармонизация межнациональных отношений;
  • «Время науки» — развитие науки и технологий;
  • «Мой бизнес» — развитие молодежного предпринимательства;
  • «Агропрорыв» — развитие сельского хозяйства;
  • «Муниципальный локомотив» — развитие местного самоуправления;
  • «Я — профи» — развитие кадрового потенциала предприятий реального сектора экономики.

 

В качестве экспертов выступят представители бизнеса, науки, социальной сферы, органов государственной власти из России и ближнего зарубежья. Также в рамках форума традиционно пройдет грантовый конкурс молодежных проектов, в рамках которого участники смогут получить до полутора миллионов рублей. Впервые на форуме организуют skills-сессию и бизнес-стимуляцию от мастерской

 

Источник:

https://www.altairegion22.ru/region_news/bolee-polutora-tysyach-uchastnikov-soberet-molodezhnyi-obrazovatelnyi-forum-altai-territoriya-razvitiya_922275.html

Официальный сайт Локтевского района

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