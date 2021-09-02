Сегодня в Горняке: 02.09.2021: С 1 сентября!
С 1 сентября!от 01 сентября 2021 года
Уважаемые жители Локтевского района!
Примите искренние поздравления с началом нового учебного года!
Для каждого из нас 1 сентября – трогательный и важный праздник. Особое волнение сегодня испытывают первоклассники, для которых начинаются удивительные школьные годы, открывается главная дорога в будущее, в интересную жизнь, наполненную уникальными открытиями и безграничными познаниями.
Впереди у школьников месяцы серьезной учебы, общения с друзьями. Набирайтесь опыта и знаний, используйте каждый день учёбы с максимальной отдачей, продвигайтесь вперёд в деле науки. Ведь образование было и остается важнейшей составляющей в становлении и развитии каждого человека, залогом его успеха и процветания.
Слова благодарности адресую учителям, чей труд заслуживает самого искреннего признания. Вдохновения вам, профессиональных успехов, привязанности и уважения ваших учеников.
Пусть родители гордятся успехами своих детей и помогают им реализовывать и раскрывать свои таланты и возможности. Пусть учебный год станет успешным для всех!
От всей души желаю успехов, настойчивости, творческих достижений, здоровья, счастья и благополучия! С Днём знаний!
Глава района, Г.П. Глазунова