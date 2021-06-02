Сегодня в Горняке: 02.06.2021: Прием заявлений от граждан относящихся к категории детей-сирот

Прием заявлений от граждан относящихся к категории детей-сиротот 01 июня 2021 года

Во исполнение положений постановления Правительства Алтайского края от 29.04.2021 № 149 «Об утверждении Порядка предоставления удостоверенной сертификатом выплаты на приобретение жилого помещения в собственность» Краевое государственное казенное учреждение «Региональное жилищное управление» производит прием заявлений от граждан относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, достигших возраста 23 лет, имеющих решения суда об обязании предоставить им жилое помещение, вступившее в законную силу до 01.01.2019 года, для предоставление выплаты удостоверенной сертификатом на приобретение жилого помещения в собственность.

Образец заявления и другие документы размещены на официальном сайте КГКУ «Региональное жилищное управление» gu22.ru. в разделе «Объявления».

Заявление можно подать лично по адресу: г. Барнаул, ул. Крупской, 101 корп. 1 или направить по почте. Информацию можно получить по тел. 8(3852) 556662, 556686.

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