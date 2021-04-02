Сегодня в Горняке: 02.04.2021: Праздник «цветение Маральника» 2021 на Алтае

Праздник «цветение Маральника» 2021 на Алтаеот 01 апреля 2021 года

В настоящее время управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности совместно с краевым государственным бюджетным учреждением «Туристский центр Алтайского края» проводят работу по подготовке к празднику «Цветение маральника», посвящённому открытию летнего туристического сезона в Алтайском крае.

Мероприятие пройдет 01 мая 2021 года на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» и объединит различные культурно-развлекательные и иные мероприятия.

Праздник состоится в активной туристской зоне, достойно зарекомендовавшей себя как площадка проведения массовых событийных мероприятий Алтайского края, предлагающей в настоящее время широкий спектр туристских услуг в любое время года.

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях праздника «Цветение маральника» в зоне сельского гостеприимства!

Официальный сайт Локтевского района