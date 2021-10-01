Сегодня в Горняке: 01.10.2021: График проведения «Дней донора» ФКГБУЗ «АКЦК» в г. Рубцовске
График проведения «Дней донора» ФКГБУЗ «АКЦК» в г. Рубцовскеот 30 сентября 2021 года
График проведения «Дней донора» ФКГБУЗ «АКЦК» в г. Рубцовске
в октябре 2021 г.
|
Район
|
Дата
|
Населённый пункт
|
Место проведения
|
Рубцовский
|
07.10.2021
|
с. Половинкино
|
Фельдшерско-акушерский пункт
|
Михайловский
|
12.10.2021
|
р.п. Малиновое Озеро
|
Медико-санитарная часть
|
Родинский
|
14.10.2021
|
с. Родино
|
КГБУЗ «ЦРБ с.Родино»
|
Локтевский
|
19.10.2021
|
г. Горняк
|
КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»
|
Егорьевский
|
20.10.2021
|
с. Малая Шелковка
|
Фельдшерско-акушерский пункт
|
Змеиногорский
|
21.10.2021
|
г. Змеиногорск
|
КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска»
|
Кулундинский
|
26.10.2021
|
с. Кулунда
|
КГБУЗ «Кулундинская ЦРБ»
|
Шипуновский
|
28.10.2021
|
с. Хлопуново
|
Фельдшерско-акушерский пункт