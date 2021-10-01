ГОРНЯК22 01.10.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 01.10.2021: График проведения «Дней донора» ФКГБУЗ «АКЦК» в г. Рубцовске

Горняк22
10 часов Ago

График проведения «Дней донора» ФКГБУЗ «АКЦК» в г. Рубцовскеот 30 сентября 2021 года

График проведения «Дней донора» ФКГБУЗ «АКЦК» в г. Рубцовске
в октябре 2021 г.

 

Район

Дата

Населённый пункт

Место проведения

Рубцовский

07.10.2021

с. Половинкино

Фельдшерско-акушерский пункт

Михайловский

12.10.2021

р.п. Малиновое Озеро

Медико-санитарная часть

Родинский

14.10.2021

с. Родино

КГБУЗ «ЦРБ с.Родино»

Локтевский

19.10.2021

г. Горняк

КГБУЗ «ЦБ Локтевского района»

Егорьевский

20.10.2021

с. Малая Шелковка

Фельдшерско-акушерский пункт

Змеиногорский

21.10.2021

г. Змеиногорск

КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска»

Кулундинский

26.10.2021

с. Кулунда

КГБУЗ «Кулундинская ЦРБ»

Шипуновский

28.10.2021

с. Хлопуново

Фельдшерско-акушерский пункт

 

Официальный сайт Локтевского района

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