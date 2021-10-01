Сегодня в Горняке: 01.10.2021: График проведения «Дней донора» ФКГБУЗ «АКЦК» в г. Рубцовске

График проведения «Дней донора» ФКГБУЗ «АКЦК» в г. Рубцовскеот 30 сентября 2021 года

График проведения «Дней донора» ФКГБУЗ «АКЦК» в г. Рубцовске

в октябре 2021 г.

Район Дата Населённый пункт Место проведения Рубцовский 07.10.2021 с. Половинкино Фельдшерско-акушерский пункт Михайловский 12.10.2021 р.п. Малиновое Озеро Медико-санитарная часть Родинский 14.10.2021 с. Родино КГБУЗ «ЦРБ с.Родино» Локтевский 19.10.2021 г. Горняк КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» Егорьевский 20.10.2021 с. Малая Шелковка Фельдшерско-акушерский пункт Змеиногорский 21.10.2021 г. Змеиногорск КГБУЗ «ЦРБ г.Змеиногорска» Кулундинский 26.10.2021 с. Кулунда КГБУЗ «Кулундинская ЦРБ» Шипуновский 28.10.2021 с. Хлопуново Фельдшерско-акушерский пункт

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