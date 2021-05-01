ГОРНЯК22 02.05.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 01.05.2021: Проведение голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году

Горняк22
16 часов Ago

Проведение голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году от 30 апреля 2021 года

Извещение о проведении общественного обсуждения проекта  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Горняк» на 2022 год.

Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского края уведомляет о начале проведения голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Горняк» и предлагает всем заинтересованным, принять участие в выборе территорий:

  • Детская площадка с универсальным спортивным комплексом по ул. Комсомольская (Элеватор);
  • Детская площадка с воркаунт  зоной по ул.Строительная (известковый);
  • Благоустройство пешеходной зоны городского парка с устройством детской игровой площадки.

        

Проголосовать можно на официальном сайте Администрации Локтевского района по следующей ссылке.

 

Голосование проводится с 30.04.2021 по 30.05.2021 года.

 

Принять участие в решении вопросов развития городской среды могут граждане в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Горняка.

 

Замечание и предложения можно направлять в электронном виде на электронную почту: gornyakadm@mail.ru, тел. 8(38586)3-23-73 (приемная Администрации города Горняка).

Официальный сайт Локтевского района

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