Сегодня в Горняке: 01.05.2021: Проведение голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году

Проведение голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году от 30 апреля 2021 года

Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Горняк» на 2022 год.

Администрация города Горняка Локтевского района Алтайского края уведомляет о начале проведения голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2022 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Город Горняк» и предлагает всем заинтересованным, принять участие в выборе территорий:

Детская площадка с универсальным спортивным комплексом по ул. Комсомольская (Элеватор);

Детская площадка с воркаунт зоной по ул.Строительная (известковый);

Благоустройство пешеходной зоны городского парка с устройством детской игровой площадки.

Проголосовать можно на официальном сайте Администрации Локтевского района по следующей ссылке.

Голосование проводится с 30.04.2021 по 30.05.2021 года.

Принять участие в решении вопросов развития городской среды могут граждане в возрасте от 14 лет, проживающих на территории города Горняка.

Замечание и предложения можно направлять в электронном виде на электронную почту: gornyakadm@mail.ru, тел. 8(38586)3-23-73 (приемная Администрации города Горняка).

Официальный сайт Локтевского района