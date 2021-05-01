ГОРНЯК22 02.05.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 01.05.2021: 30 апреля — День пожарной охраны России!

Горняк22
16 часов Ago

30 апреля — День пожарной охраны России!от 30 апреля 2021 года

Уважаемые ветераны пожарной охраны и сотрудники Локтевского района!

Примите самые искренние и теплые поздравления с профессиональным праздником -Днем пожарной охраны Российской Федерации!

          

Ваш труд во все времена считался одним из самых рискованных, но и одним из самых благородных. По первому сигналу опасности пожарные готовы с риском для жизни вступить в борьбу с одной из самых страшных стихий — огненной. Работа в экстремальных условиях предъявляет к Вам особое требование — умение быстро принимать решения, от которых зависят жизнь, здоровье и безопасность людей. Мастерство, смелость, мужество, готовность по первому зову прийти на помощь, слаженные действия в непростых ситуациях, вызывают восхищение и уважение жителей района.  На Вашу службу возложены ответственные задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества при возгораниях, обеспечению безопасных условий их жизнедеятельности, проведению аварийно-спасательных работ. Решая эти задачи, вы изо дня в день проявляете отвагу, самоотверженность, готовность помочь в трудных ситуациях. Дело свое вы выполняете с чувством высокого долга и ответственности.  От всей души благодарим за Ваш каждодневный напряженный труд по обеспечению надежного заслона от огня. Уверены, что Ваш высокий профессионализм, стойкость и верность долгу будут способствовать эффективному решению поставленных задач, и станут надежной защитой в чрезвычайных ситуациях.  Низкий поклон в этот день всем ветеранам, кто стоял у истоков становления пожарной охраны, и кто сейчас продолжает трудиться на нашей земле, воспитывая молодую смену.

     

От всей души желаем Вам доброго здоровья, благополучия, заботы и понимания близких, дальнейших успехов в нелегкой службе и простого человеческого счастья.

 

 

С уважение,  и. о. главы района    

С.В. Чичикин

Официальный сайт Локтевского района

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