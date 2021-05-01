ГОРНЯК22 02.05.2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 01.05.2021: 1 Мая –Праздник Весны и Труда!

Горняк22
16 часов Ago

1 Мая –Праздник Весны и Труда!от 30 апреля 2021 года

Уважаемые жители и гости  Локтевского района!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 1 Мая –Праздником Весны и Труда!

 

Этот светлый и радостный праздник по-прежнему остается одним из самых любимых в народе. Он является неизменным символом единения и солидарности россиян. В этот день мы прославляем мирный созидательный труд! Искренняя благодарность всем, кто сегодня успешно и добросовестно трудится на благо нашего района: труженикам сельского хозяйства, промышленных предприятий, работникам образования, культуры, спорта, здравоохранения, представителям малого бизнеса, специалистам других, не менее важных отраслей. Пусть этот праздник укрепит уверенность в своих силах, подарит позитивный настрой. Пусть вместе с весенним теплом придут новые силы и идеи, а трудовые достижения каждого из нас станут достойным вкладом в дальнейшее развитие и процветание нашего района!

 

Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие! Желаем всем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, побольше весенних, радостных эмоций и успешного выполнения намеченных планов!

 

 

С уважением, и.о. главы района     

С.В. Чичикин

Официальный сайт Локтевского района

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