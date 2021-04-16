Пожарная безопасность весной

Только тот, кто остался без крова, потерял нажитое годами имущество, почувствовал боль потери, бедность и неуверенность в завтрашнем дне, может осознать, что пожарная безопасность в быту – не пустая трата времени. Ещё страшнее, что несоблюдение родителями правил пожарной безопасности приводит к тому, что порой гибнут дети. Вина за полученные травмы и смерть несовершеннолетних всегда остаётся на совести взрослых и оставляет отпечаток в их памяти на всю жизнь.

Вчера, 15 апреля 2021 года, в Горняке от пожара сильно пострадал жилой дом, расположенный на улице Довгаля. Семья, в которой воспитываются трое сыновей, осталась без крова.

Сегодня сотрудники МЧС снова боролись с огнем, но уже на территории старого кладбища (фото)

Основные причины пожаров — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В связи с этим спасатели напоминают эти правила. Правила, к слову, совершенно очевидные — непонятно, почему люди их не соблюдают.

Пожар в Барнауле. Декабрь 2020 года.ГУ МЧС по АК, ВКонтакте.

Не оставляйте печи без присмотра или на попечение малолетних детей.

Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.

Чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 2−3 раза в день и не более чем по 1,5 часа.

Чтобы избежать образования трещин в кладке, нужно периодически прочищать дымоход от скапливающейся в нем сажи.

Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.

Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от топящейся печи.

На деревянном полу перед топкой необходимо прибить металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место.

О росте количества пожаров сообщают и в других регионах — например, в Томской и Новосибирской областях.