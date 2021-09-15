Все представляют себе, что такое – лесополоса. А кто знает: когда на Алтае появились лесополосы и для чего?

Высаживать лесополосы на Алтае стали только во время освоения целинных и залежных земель, то есть в середине 50-х годов ХХ века.

Кстати, интересный факт: в Барнауле есть улица Беляева. Кто это такой? Космонавт? Полярник? Ничего подобного. Это человек, который предложил осваивать целину на Алтае.

С 1943 по 1955 годы он работал первым секретарем Алтайского крайкома КПСС. В начале 50-х годов он написал записку в ЦК о необходимости подъема целинных земель на Алтае, чтобы повысить сбор хлеба.

Хрущев поддержал идею, и в результате было принято решение о начале освоения целинных и залежных земель в Алтайском крае, Оренбургской области и в Казахстане. Кстати, в 1955 году Беляев стал уже секретарем ЦК КПСС. Так вот, когда стали распахивать целину, на огромных площадях земли стал гулять ветер, который выдувал верхний самый плодородный слой земли. решение нашлось в посадках лесополос.

Их высаживали все – целинники, колхозники, ученики школ. Кроме «остановки» выдувания земли, лесополосы играли важную роль в снегозадержании на полях, что позволяло дольше сохранять влагу в земле и тем самым повышать урожаи. Сейчас часто можно видеть лесополосы с большими проплешинами – деревья высохли и погибли. Но самое главное, что у большинства лесополос в крае просто нет хозяина.

Кому они принадлежат? Кто за них отвечает? Никто. В кризисные для нашей страны 90-е годы полезащитные лесополосы остались фактически без присмотра и ухода. Поэтому сегодня они приходят в упадок, засыхают, в них обязательно нужно высаживать новые кустарники и деревья.

Но не какие попало, а строго определенные. А точнее – березу. Это оптимальный вариант для Алтая с учетом скорости роста, корневой системы и ряда других параметров. Отсюда вытекают несколько больших проблем, решение которых возможно только на федеральном уровне. Нужен национальный кадастр полезащитных лесополос и закрепления их за хозяйствующими субъектами, на землях которых они расположены. А за формированием такого кадастра должна последовать разработка федеральной программы развития системы полезащитного лесоразведения.

Нужно развивать питомники для выращивания лиственных деревьев, так как сейчас питомники в крае выращивают саженцы хвойных, которые не подходят для полезащитных лесополос. При этом они очень долго растут.

Необходимо совершенствование нормативно-правовой базы, которая обеспечит сохранение и реконструкцию существующих полезащитных лесополос, а также создание новых. Все это требует серьезных финансовых ресурсов, которые может обеспечить только государство. И сенатор Сергей Белоусов отстаивает именно такие позиции. Кстати, Белоусов баллотируется на выборах в АКЗС по спискам Единой России.