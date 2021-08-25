К Новым Рубежам: Завершила работу Международная летняя деревня «Алтай»

В Алтайском крае завершилась образовательная многопрофильная международная смена "Международная летняя детская деревня "Алтай-2021".

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Здесь радушно встретили талантливую, креативную, творческую, образованную и неравнодушную молодежь. 10 ярких дней для ребят стали незабываемыми.

Традиционно были сформированы 10 дружин. Для ребят работали 4 «Академии», 60 практико-ориентированных школ, 30 образовательных площадок, мастер-классы, спецкурсы, форумы и профориентационная деятельность. Ребята проходили подготовку в области межнациональных, правовых отношений, культуры, медицины, образования, экономики, бизнеса, спорта, туризма, экологии, информационных технологий, инженерно-технического творчества.

На территории Международки был организован детский журналистский корпус, работал «1 канал МЛДД «Алтай», Международный центр радиовещания «Новая волна». Вещание велось на языках тех стран, откуда собрались участники смены. Также на территории выпускалась детская газета «Планета детства».

«Отбор в МЛДД «Алтай» идет по программам в течение года. Это программы детского молодежного движения федерального уровня, программы регионального уровня и нашего авторского направления. К нам приезжают активисты детских, подростковых организаций, организаторы знаменных групп, организаторы спортивного, туристического, культурно-массового направления, организаторы вожатской деятельности. Наша задача – подготовка молодых профессиональных кадров, которые могут в дальнейшем выбрать свой жизненный путь. У нас активно ведется профориентационная работа. Дается ориентир в будущую профессию. Ребята благодаря МЛДД выбирают свой жизненный путь.

Большая работа ведется по патриотическому воспитанию, изучению геральдики. У нас многонациональная аудитория. Ребята учатся общению, узнают традиции и культуру других народов. Зарождается искренняя дружба.

Наша целевая аудитория подростки 14-17 лет. Но в этом году в лагере «Юность» были и ребята 11-13 лет. Мы не могли не вовлечь их в работу. За короткое время мы сделали новый модуль. Да, программа была понятнее, для их возраста. Но я уверена, что завтра эти дети уже будут активными лидерами, организаторами. Это наши «Кадры завтрашнего дня». Они с таким удовольствием окунулись в нашу программу.Каждый участник получил паспорт гражданина МЛДД», – рассказала председатель Алтайского краевого Союза детских и подростковых организаций Татьяна Величко.

Справка: Многопрофильная образовательная смена «Международная летняя детская деревня «Алтай» проводится Алтайским краевым Союзом детских и подростковых организаций при поддержке Правительства Алтайского края.

Подготовлена Управлением печати и массовых коммуникации по материалам сайта educaltai.ru

Автор: Ирина Куксова

Газета «К Новым Рубежам»