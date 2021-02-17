К Новым Рубежам: Заработал официальный сайт II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Горняк

К Новым Рубежам: Заработал официальный сайт II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

На интернет-портале соревнований размещаются свежие новости, познавательная информация о виде спорта, регулярно заполняются разделы для болельщиков, волонтёров, журналистов, выкладываются туристические маршруты и фото достопримечательностей Алтая.

КМ

Здесь же работает таймер, отсчитывающий время до старта. Уже сейчас можно ознакомиться с предварительным расписанием соревнований, а составы команд и представление звёздных участников появятся позднее: заявочная кампания на этап Кубка мира завершится 11 мая.

Во время самих соревнований именно на официальном сайте будут появляться самые свежие новости о ходе спортивной борьбы на барнаульском гребном канале.

Сайт работает в двух версиях: на русском и английском языках, ведь на соревнования приедут участники из 50 стран мира.

Адрес сайта: http://ru.barnaulcanoe2021.com

Делаем спорт вместе!

Справка: Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдёт с 20 по 23 мая 2021 года на барнаульском гребном канале (первый этап за неделю до этого – в венгерском городе Сегед). Ожидается участие более чем 400 спортсменов самого высокого уровня. На соревнованиях в Барнауле будут разыграны шесть олимпийских лицензий на Игры в Токио и 38 комплектов медалей собственно Кубка мира. Прямую телетрансляцию будут вести каналы «Матч ТВ» и EuroSport.

Автор: Ирина Куксова

Газета «К Новым Рубежам»

Похожая запись

Горняк

Сегодня в Горняке: 17.02.2021: Уважаемые воины-интернационалисты!

Фев 17, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 17.02.2021: К сведению депутатов райсовета, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения района!

Фев 17, 2021
Горняк

К Новым Рубежам: 15 февраля отмечается день вывода Войск из Афганистана

Фев 17, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 17.02.2021: Уважаемые воины-интернационалисты!

Фев 17, 2021
Горняк

Сегодня в Горняке: 17.02.2021: К сведению депутатов райсовета, глав поселений, руководителей учреждений, организаций, предприятий и населения района!

Фев 17, 2021
Алтайский край

Ключевский район: Мошенники не успокаиваются

Фев 17, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Внимание! Отключение электроэнергии 13-16 февраля

Фев 17, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar