К Новым Рубежам: Закрывать районные больницы в регионе не будут

Министр здравоохранения края заверил депутатов АКЗС, что закрывать районные больницы в регионе не будут

https://altapress.ru

Представители фракций Алтайского краевого Законодательного Собрания 13 апреля встретились с министром здравоохранения региона Дмитрием Поповым. Глава минздрава развеял слухи о перспективах оптимизации и закрытия ряда районных больниц.

Встреча депутатов и главы минздрава прошла по инициативе комитета АКЗС по здравоохранению и науке и фракции «Единая Россия». По словам председателя комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александра Лазарева, в последние дни ко многим его коллегам поступают обращения избирателей, которые обеспокоены разговорами о возможном закрытии ряда медицинских учреждений, расположенных в муниципалитетах, и передаче их полномочий межрайонным центрам.

«Ко мне и коллегам поступают звонки из Шелаболихинского, Табунского, Тюменцевского, Немецкого и других районов. Как представителям избирателей, нам необходимо понимать, что происходит в отрасли и включает ли стратегия развития системы здравоохранения в Алтайском крае упразднение каких-либо ЦРБ», — обратился к министру Александр Лазарев.

Дмитрий Попов подчеркнул, что региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Алтайского края, рассчитанная до 2025 года и утвержденная на уровне федерального Правительства, не предполагает ликвидации ни одного из медицинских учреждений региона. «Во всех наших программах, которые прописаны, утверждены, финансово подкреплены, никаких присоединений и ликвидаций не предполагается. Точка. Более того, мы инфраструктуру расширяем: строим ФАПы, приобретаем мобильные комплексы, ремонтируем поликлиники. Принято решение, что в этом году мы заходим в ремонт взрослых поликлиник и сейчас готовим проектно-сметную документацию. В следующем году 24 медицинских организации в регионе получат средства на этот ремонт из краевого бюджета», — уточнил министр.

Он предположил, что причиной кривотолков о реорганизации ряда центральных районных больниц (ЦРБ) в Славгородском, Каменском и Алейском округах могла стать работа по совершенствованию финансово-хозяйственных служб в районных медучреждениях, которую в минздраве начали еще в прошлом году. За это время 11 медорганизаций перешли на автоматизированную систему кадрового, финансового и бухгалтерского учета. В текущем году, по словам министра, планируется поставить необходимое программное обеспечение и присоединить к единой системе учета и отчетности все больницы края. Это позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств, прозрачность бухгалтерских операций и обеспечит доступ к оперативной информации о финансово-хозяйственной деятельности медицинских учреждений. Фактически речь идет о работе в режиме аутсорсинга, когда учетчики заняты непосредственно в медицинском учреждении, а бухгалтерская и кадровая группа — удаленно в межрайонном центре. При этом, как заверил Дмитрий Попов, такие изменения не повлияют на объем полномочий и степень самостоятельности главных врачей. «Сейчас в ряд небольших учреждений в Каменском, Панкрушихинском и Крутихинском районах мы перевели бухгалтерский учет на уровень межрайонных центров. Предметно обсуждаем аналогичное решение в Баевском районе», — добавил он.

Глава минздрава коснулся и проблемы кадрового дефицита среди руководящего состава районных больниц. Чтобы сохранить управляемость в ЦРБ, где по тем или иным причинам временно отсутствуют главные врачи, министерство ввело практику внешнего управления. Вакантную должность на время поиска руководителя медорганизации в порядке совмещения замещает главный врач ЦРБ одного из ближайших районов.

Министр отметил, что эти меры носят вынужденный характер. «Мы действуем в режиме антикризисного управления», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос руководителя фракции «Справедливая Россия» Александра Молотова, министр сказал, что решению кадровой проблемы в управленческом секторе здравоохранения должны способствовать программы подготовки и переподготовки, которые уже запущены на базе региональных вузов, а также выстраивание окружного принципа оказания медицинской помощи. Напомним, что информацию об этом Дмитрий Попов представлял на заседании совета по взаимодействию АКЗС с представительными органами муниципалитетов.

Также глава минздрава сообщил депутатам о запуске программы по созданию кадрового резерва, который позволит проводить переподготовку и оперативно подбирать специалистов на руководящие должности в медучреждениях районов и городов края.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Денис Голобородько, подводя итог обсуждения, сказал, что депутаты доведут эту информацию до своих избирателей на округах. «Ни о какой оптимизации речь не идет — это раз. Мы говорим о совершенствовании системы управления районными больницами, в первую очередь, с точки зрения их финансово-хозяйственной деятельности, в части учета и контроля денежных средств, которые распределяются в медицинские организации. И в-третьих, это сохранение управляемости медицинских организаций на период подбора кандидатур на вакантные должности главных врачей», — резюмировал парламентарий.

В завершение председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев обратился к коллегам — представителям парламентских фракций, участвовавшим во встрече: «Мы получили исчерпывающие ответы из первых уст на все вопросы, которые адресовали нам избиратели. Очень важно, чтобы эта информация как она есть, без искажений и домыслов дошла и до всех депутатов фракций АКЗС, и до жителей края».

Автор: Пресс-служба АКЗС

Газета «К Новым Рубежам»