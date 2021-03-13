К Новым Рубежам: Зачем Жучке «паспорт»?

Как-то на улице оказалась свидетельницей неприятной сцены. Ехал на велосипеде мужчина, вдруг выскочила из подворотни крупная цепная собака, бросилась на велосипедиста.

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Тот, отбиваясь, вынужден был отпустить руль, упал на землю, после чего пёс, не давая человеку встать, вцепился в него. Чем бы кончилась схватка, неизвестно, но тут на помощь подоспел проходивший мимо молодой парень: он схватил палку и прогнал лохматого агрессора.

Подобные сюжеты, к сожалению, у нас в Горняке нередки. Вот, громыхая карабином на ошейнике, с пеной у пасти несётся по улице чья-то дворняга размером мало не с телёнка. Сорвалась? Или хозяин отпустил «прогуляться»? И нет бы бегала по закоулкам, но ведь не сворачивает при виде людей, бежит прямо на идущих школьников. Те, с испуганными криками, врассыпную.

Хорошо, если пёс просто пробежит дальше — а если такое поведение ребятишек ещё усилит его агрессивность и он цапнет кого-то из них? И придётся укушенным уколы от бешенства ставить, а полиции – выяснять, что за любитель животных спустил с цепи кусачего «друга человека»? И это мы не говорим об испуге детей, который вполне может обернуться травмой на всю жизнь, да ещё и заставить ненавидеть, бояться всех собак.

А сколько разнопородных «бродяжек» можно увидеть в местах сбора бытовых отходов! Здесь им есть чем подзакусить. Они штурмуют контейнеры, рвут зубами мешки с мусором, а ветер разносит отходы, целлофан и прочее далеко по улицам. Частенько местные жители опасаются приближаться к контейнерам, когда рядом стаи собак: мало ли что у них на уме?

А самое главное, негодуя на «четвероногую заразу», мы как-то забываем о хозяевах. Когда-то этих псов завели себе люди, с милыми щенками играли дети. Собаки верно стерегли дома, служили человеку. Но потом почему-то стали не нужны и их отправили вон за ворота. Ну, или просто равнодушно отказались должным образом присматривать за питомцем и отвечать за него. Глава одного из сельсоветов посетовала, что на селе картина с бродячими стаями жуткая:

– Одна из престарелых жительниц нашего села развела 12 собак, – рассказывает она. – Но держать их на подворье не желает. Псы без присмотра бегают по улицам, стали нападать на людей. Сельчане обращаются в сельсовет: примите меры, опасно ходить по улицам, особенно детям. А у власти по-настоящему действенных рычагов воздействия нет. Безответственные владельцы собак ведут себя так, как будто общепринятые правила их не касаются.

Недавно предложили в России ввести обязательную регистрацию собак. На первый взгляд, очередное бюрократическое усложнение жизни для простых людей. Но на самом деле учёт этот нужен, чтобы точно знать, кто из владельцев выставил своего пса на улицу. И тогда уже от ответственности не отвертеться.

Автор: Т. РЕЙЗВИХ.

Газета «К Новым Рубежам»