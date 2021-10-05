ГОРНЯК22 05.10.2021
Горняк

К Новым Рубежам: За семь месяцев 2021 года заработная плата работников Алтайского края выросла на 9,1%

Горняк22
11 часов Ago

По итогам семи месяцев 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Алтайского края составила 31489 рублей.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 9,1%. Реальная заработная плата с учетом инфляции (за январь — июль 2021 года — 106,75%) возросла на 2,2%. Фонд оплаты труда по полному кругу организаций увеличился на 6,1%.

Наибольшее влияние на рост среднемесячной оплаты труда оказывает изменение фонда заработной платы в следующих видах экономической деятельности: обрабатывающие производства; здравоохранение и предоставление социальных услуг; образование; оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. Их удельный вес в общем фонде заработной платы составляет порядка 40%. В организациях реального сектора экономики заработная плата выросла на 9,7%.

Автор: Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»

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