К Новым Рубежам: За ним как за каменной стеной

Между прочим, наш край – единственный регион России, где официально существует такой праздник. Его отмечают с 2009 года, в последнее воскресенье апреля. Так что завтра мы будем отмечать День отца.

. Д.В. Понамарёв с дочерью Дашей.

Ну а «Рубежка» ради такого случая решила поискать среди земляков достойный пример. Долго, впрочем, терять время в поисках не пришлось: таких примеров, не преувеличивая, сходу нашли десятки, а слегка углубившись в вопрос – сотни. Всё-таки хорошие люди живут в Локтевском районе, настоящие мужчины!

Вот и среди сотрудников пожарно-спасательной части таковых подавляющее большинство. Что ж, выбрали не глядя: побеседовали с пожарным первого караула 75 ПСЧ, заботливым отцом и супругом Д.В. ПОНАМАРЁВЫМ.

Встретились мы с Дмитрием и его младшей дочерью Дашей на детской площадке у часовни. Они вообще здесь частые гости. Как сами рассказывают, после детского садика почти всегда – прямиком сюда. При знакомстве первым делом замечаю в мужчине именно заботливого отца, который постоянно то поправляет на дочке одёжку, то помогает ей в чём-то и всё время не просто смотрит на свою принцессу, а любуется ею. Собеседник оказался дружелюбным, открытым, в то же время уверенным и прямым.

Супруги Дмитрий и Ольга Понамарёвы вместе уже больше десяти лет. В семье двое детей, старшему сыну Артёму – десять. Мальчик болен, он родился с ограниченными возможностями здоровья. А вот младшая, уже знакомая читателям пятилетняя Даша, – непоседа.

– Семья – это большая ответственность, – подчёркивает Дмитрий. – Когда ты родитель, у тебя много забот, но в то же время всегда огромная радость. Радость – это даже просто быть вместе, вчетвером. И пусть у нас нет возможности где-то путешествовать (сыну трудно даются поездки на природу), зато есть возможность побыть друг с другом. И мы с супругой всё для этого делаем.

Дмитрий не только главный добытчик в семье, но и примерный муж и папа. По словам супруги Ольги, ему спокойно можно доверить детей. И за младшей отлично присмотрит, и за старшим, которому необходимы особое внимание и забота. Так что в случаях, когда дети оставлены на супруга, у жены сердце спокойно.

– Для меня мой муж самый лучший и родной, – дополняет Ольга. – С трудом понимаю ситуации, когда некоторые женщины жалуются, мол, муж это ещё один «ребёнок» в семье. К счастью, у меня нет такой проблемы. Дима – моя поддержка и опора.

Единомышленники по жизни, оба они стремятся к уюту, комфорту, давая детям всё самое лучшее. Дом, в котором живут Понамарёвы, достался семье от деда по линии мужа. Безусловно, многое здесь пришлось переделывать, достраивать. И сегодня представление о хозяине дома даёт сама окружающая обстановка. Добротные хозяйственные постройки, ухоженная придомовая территория, которая содержится в полном порядке. Особое внимание уделяют хозяева саду-огороду, где выращивают собственные овощи и фрукты.

– Всё в доме сделано руками мужа, – с заметной гордостью рассказывает Ольга, – и знаете, когда он что-то хотел затеять, но не знал в точности, как это лучше сделать, всегда предварительно устраивал «изучение вопроса». Обязательно читал обо всём необходимом в интернете, смотрел обучающие видео. И потом всегда срабатывал в ремонте на отлично! Исключением стал только камин – всё-таки достаточно сложная система, потому строительство доверили профессионалу.

Супруга вместе с детьми гордится и по-настоящему мужской, нелёгкой и опасной профессией Дмитрия. После окончания Рубцовского машиностроительного техникума он какое-то время пробовал себя в гражданских специальностях. Работал в котельной, потом три года в шахте, а в 2011-м – устроился в пожарную часть. Теперь уже прикипел к ней всей душой. Свою работу уважает и сам Дмитрий. Самое главное, говорит, не допустить гибели людей, успеть помочь. Ну и, конечно, по возможности сохранить для них материальное имущество.

Караульные пожарной службы постоянно готовы к выезду по сообщению о возгорании. На сборы по тревоге всему личному составу отводится очень короткое время, всего-то сорок-пятьдесят секунд. За это время бойцы должны надеть боевую одежду, занять свои места на машинах, получить от диспетчера адрес пожара и выехать к месту. За годы службы бывали разные случаи. Неохотно Дмитрий о них рассказывает, но всё же назвал один из последних, когда спасали из горящего дома детей.

– В такие моменты понимаешь, – отмечает он, – что всё не зря, что ты и правда там, где должен быть. А вообще, в нашей службе в одиночку не справиться, а значит, успешное выполнение поставленных задач будет зависеть от всего караула. Мы не просто коллектив, который сутки отдежурил, мы команда, для которой взаимовыручка – не пустые слова.

Работа пожарного суточная, а после смены Дмитрий спешит домой. Здесь его ждут и любят. А он, как всегда, возьмётся помогать в домашних делах Ольге, с удовольствием побалуется или позанимается с детьми…

Все мы помним песенку из детства с задорным припевом: «Папа может всё, что угодно!». Конечно, тут же вспоминаются (в той самой песенке) любовь и возможности материнские. Но согласитесь, самая сильная и нежная мамина любовь – она всё же другая, а ребёнку обязательно нужна ещё и папина.

В общем, верным оказалось первое наше впечатление о «кандидатуре для примера»: самым настоящим оказался наш собеседник – отцом, мужем, спасателем.

Автор: С. КУРНОСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»