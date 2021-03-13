К Новым Рубежам: Утопает в снегу, утопает в воде…

Март в разгаре, но "Рубежка" всё не может распрощаться со "снежной" темой. Впрочем, это неудивительно, ведь весна в наших краях наступает гораздо позже сроков, указанных в календаре.

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В одной из групп соцсетей мы нежданно наткнулись на шокирующее видео: частный дом по улице Стадионной завален снегом целиком, по самую крышу! Что случилось, почему местные жители не справились с ситуацией? Заинтересовавшись данной проблемой, решили выехать на место. Предварительно созвонились и договорились о встрече с хозяйкой, живущей, буквально, под снегом, – Л.П. Колчановой.

К дому Любови Петровны наша машина прошла свободно: улица оказалась расчищена. Корреспондент газеты, честно говоря, впечатлившись видео, решила, что данный участок Горняка вовсе забыт-заброшен городскими службами. Наша встреча состоялась на высоком снежном гребне, неподалёку от едва видневшейся из-под колоссального сугроба крыши дома.

По рассказам хозяйки, в этом частном доме она проживает уже двенадцать лет. Вырастила двоих сыновей, они разъехались, имеют свои семьи, свои заботы и хлопоты. У Любови Петровны прекрасный ухоженный огород и сад, имеется хозяйство – козы и несколько курочек. А вот про сам дом ничего хорошего уже не скажешь: старый, саманный, холодный и уже совсем непригодный для проживания. За водой женщина ходит на колонку. Топит печь, а значит, надо ежедневно принести в дом уголь и дрова, вынести золу. То есть выходить на улицу, да ещё с грузом, приходится часто. И в зимний период она, как и многие жители частного сектора, страдает оттого, что их улицу сильно заметает.

– Вход в жилище после каждого снегопада откапываю сама, – вздыхает женщина, – ну, как могу, насколько хватает сил. Видите, чтобы попасть к двери, нужно с этого сугроба спуститься вниз по вырезанным в снегу ступенькам. А к сараю, где живут козы и куры, у меня проложен двухметровый туннель. Конечно, одной тяжело справляться со снежными заносами, когда метели налетают регулярно. Спасибо подружкам – приходили, помогли углярку откопать. Сразу сделала запас, десять вёдер топлива занесла в веранду, мало ли какая погода впереди!

Дорогу, отмечает собеседница, чистят регулярно и нынче даже снег вывозят. В прошлые годы, бывало, при расчистке улицы возле её подворья нагребали настоящие горы, но сейчас такого нет. Более того, недавно убиравший с дороги снег тракторист оказал ей помощь и прочистил участок до места складирования сена, за что Любовь Петровна искренне благодарна. И переживает женщина вовсе не из-за бездорожья и, по большому счёту, не из-за утопающего в снегу дома. А из-за того, что скоро этот дом станет утопать по-настоящему – это беда практически всего старого жилого фонда в частном секторе Горняка.

– Стоит чуть подтаять, и появляется вода из-под пола, – сокрушается хозяйка, – поднимается сразу на несколько сантиметров. Я и насос установила, во время обильного таянья откачиваю воду круглые сутки. Наученная горьким опытом, уже подготовилась, подняла повыше с пола некоторые вещи, паласы убрала. Стены отсыревают, когда печь затопишь, в комнате, как в бане, парко. Мебель страдает сильно, да и здоровье тоже… Даже за лето стены не успевают просохнуть полностью. Конечно, штукатурю и подмазываю каждый тёплый сезон, но все старания напрасны. Мой дом потихоньку утопает, рушится и уходит в землю. Знаете, отчаялась уже так, что с удовольствием ушла бы жить даже в барак.

Снег нынешней зимой не только обильный, но и тяжёлый, напитанный влагой. Откидывать его немолодой женщине очень тяжело. Впрочем, Любовь Петровна в этих бедах никого не обвиняет, ни от кого ничего не требует. Снежные завалы в собственном дворе, говорит, забота исключительно хозяйская.

– Нынче просто действительно сил не хватило справиться, – поясняет женщина, – в соседнем доме трое мужчин, так с них и спрос другой, они без особых проблем могут очистить свою территорию. А что я одна сделаю? Потому и получилось: живу как в норке. Особенно проблемно бывает выйти из дома после снегопада – двери заваливает намертво.

Искренне обрадовалась Л.П. Колчанова, когда помощь всё же подоспела. Администрация Горняка направила мощную технику на особо проблемные в данном плане улицы города – Больничную, Стадионную.

– Почистили территорию, – радостно сообщила Любовь Петровна, –не только дорогу, как обычно, но и прилегающие к дворам участки. А водитель экскаватора, насколько возможно, ещё и выгреб снег с моей усадьбы. Очень благодарна, спасибо огромное за заботу и поддержку. С оставшимися снежными завалами уж точно справлюсь!

По данной проблеме мы обратились к мэру Горняка. С.В. ЖУРБА согласился: просьбы и даже требования убрать с прилегающих к дворам территорий сугробы в муниципалитет поступают постоянно.

– Силами администрации города, – пояснил далее Сергей Викторович, – в первую очередь ведутся работы на тех участках, где снег или наледь могут помешать движению общественного транспорта, проезду к местам жизнеобеспечения, медицинским, образовательным и другим социальным объектам, торговым точкам, административным зданиям. Затем уже направляем технику на расчистку других улиц. Стоит принять во внимание то обстоятельство, что одномоментно работы не могут быть выполнены на всём участке обслуживания. Снегопады этого года заставили понервничать жителей города, но на пороге уже весна. Станем надеяться, таяние снега не будет бурным, он сойдёт постепенно и незаметно.

– Всё-таки, как быть жителям отдалённых от центра города улиц – той же Стадионной?

– В соответствии с регламентом зимнего содержания городских улиц мы обязаны расчищать только дорожную сеть. Да, после такой расчистки, выполняемой с помощью техники, на обочинах образуются снежные валы, люди бывают этим недовольны. Но ответственность за дальнейшую расчистку территории лежит уже на владельцах частных домов. Убирать снег с прилегающих к дворам участков, как и вывозить его из самих дворов, нет возможности, в том числе финансовой. Обычно, если хозяева не справляются сами, они нанимают работников для расчистки, а также машины, на которых вывозят снег. Понимаю, это услуга платная, потому, если горожанин попал в безвыходную ситуацию – нет у него ни лишних денег для найма, ни сил и здоровья, чтобы самому почистить, – тогда, конечно, идём навстречу, не отказываемся помочь в пределах разумного.

– Поговорим и о второй проблеме, которую обнажает весна, – старое, малопригодное жильё. Может ли, например, Л.П. Колчанова рассчитывать на помощь в получении хотя бы комнаты в бараке?

– Увы. Одно дело – муниципальное жильё, когда мы по краевой адресной программе расселяем людей. Другое – данный случай. Любовь Петровна – владелец частного дома. То есть у администрации города нет документальных оснований для предоставления муниципальных квадратных метров. Какой вижу выход? Подтвердить документально, в соответствии с утверждённым перечнем, основания нуждаемости в жилом помещении. После чего будет рассмотрен вариант предоставления жилья.

Автор: С. КУРНОСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»