К Новым Рубежам: Уехать нельзя, остаться!

Фраза о том, что молодёжь – наше будущее, стала крылатой. И её бессмысленно оспаривать.

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Но не менее важно помнить, что молодые ещё и наше настоящее, ведь они – самая инициативная, динамичная часть общества. Именно им, молодым, присуще желание создавать новое, искать наиболее успешные решения.

В нашем районе молодые люди так же энергичны и талантливы, как и повсюду. Об этом можно судить хотя бы по большому количеству тех ребят-земляков, которые принимают участие и становятся победителями во всевозможных конкурсах краевого и всероссийского уровня.

Естественно, у молодёжи есть собственные цели, к которым стремятся парни и девушки. Стремятся – и достигают! Становятся настоящими профессионалами: врачами, журналистами, юристами и другими отличными специалистами, каждый в своей отрасли. Жаль, конечно, не все из этих блестящих молодых людей возвращаются в район. Но есть и такие, кто остаётся верен своей малой родине.

Определиться с выбором профессии по душе – дело и впрямь непростое. Но Александру Сабину из посёлка Ремовского в этом плане повезло. Ещё с детства он твёрдо определил для себя: пойдёт по стопам прадедушки, Н.А. Макаренко. Николай Афанасьевич всю жизнь работал в колхозе села Локоть трактористом. Вот и молодой парнишка, окончив Ремовскую школу, поступил в Локтевский технологический техникум на специальность «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства».

– Весной третьего курса, – рассказывает Саша, – мы побывали на Дне открытых дверей в ИП КФХ Ю.В. Грищенко. Нам, студентам, увлекательно рассказывали о современной сельхозтехнике, имеющейся в хозяйстве, а потом повели на экскурсию и показали все те машины и агрегаты, о которых только что говорили! Признаться, сразу заинтересовался, потому как понравилось на здешнем сельхозпредприятии буквально всё. Записался на практику и осенью уже работал на уборке урожая.

Получая основное образование, молодой человек параллельно обучался вождению, открывая водительские категории одну за другой. Сейчас, в свои двадцать лет, он имеет все категории на сель-скохозяйственную технику: В, С, Е, F. Руководитель же упомянутого крестьянско-фермерского хозяйства, приметив перспективного парня, всегда держал с ним связь.

– По нему сразу было видно, что будет работать, – говорит Юрий Викторович, – с первых дней Александр зарекомендовал себя с положительной стороны. Всем интересуется, учится, прислушивается. Честно сказать, мы ждали его возвращения. Хороший парень, и думаю, всё это идёт от воспитания. Чувствовалось, к слову, что Сашу в семье в его решении поддерживали, одобряли. А его дедушка, Алексей Алексеевич Сабин, вообще частый гость в нашем хозяйстве! Всё интересуется отношением внука к работе и технике, шутливо строжится: «Что, не лоботрясничает он?».

По словам Юрия Викторовича, третий год они тесно сотрудничают с местным техникумом. Студенты приезжают на практику – а дальше всё зависит от того, как себя проявят. Для добросовестных всегда есть возможность в дальнейшем трудоустроиться. В данный момент уже отобрали трёх «кандидатов», на уборку урожая.

– Молодёжь желает работать, – уверен глава сельхозпредприятия, – и это факт отрадный. Причём, когда ребята видят, что их работа нужна, да ещё и находит одобрение, у них буквально крылья за спиной вырастают. В планах КФХ – обновление сельхозтехники, создание более комфортных условий труда, чтобы парни приходили и оставались у нас.

– Если берёшься за работу, то делать её надо честно и в полную силу, – комментирует поднятую тему Александр. – Парень я деревенский, никакого дела не боюсь, потому что при желании всему можно научиться. Помню, когда пришёл устраиваться, совершенно не знал предложенную сельхозтехнику, потому как обучали нас и показывали все премудрости на устаревших комбайнах и тракторах. В хозяйстве же техника современная, компьютеризированная. К примеру, на посеве подсолнечника монитор показывает расстояние до кромки поля, тебе даже не приходится рулить, только разворачиваешься сам в конце прогона. Затем кнопку нажал, и вновь свободен, остаётся только в целом за всем следить. Работал в паре с наставником, С.А. Пономарёвым. Коллектив, надо отметить, здесь хороший подобрался, все всегда готовы подсказать, помочь.

Не каждый выдержит темп работы механизатора, когда одна горячая пора сменяется другой, и приходится трудиться без выходных – от первых солнечных лучей до самого позднего вечера, а при необходимости и ночевать в полях, причём при любых погодных условиях. Но Александр справился «на отлично» со своей первой посевной.

Каждый молодой человек на своей малой родине, рано или поздно, решает трудную для себя дилемму: где поставить запятую в вопросе «уехать нельзя остаться»? Такой вопрос мы задали и Александру.

– Выбрал профессию механизатора осознанно, – спокойно ответил он. – Понимаю, с чем связал судьбу. Считаю сельское хозяйство достойным трудом для себя. Хочу достичь в своём деле новых высот. Уверен, всё ещё впереди! А сейчас – есть работа, стабильная заработная плата, потому уверенно ставлю запятую после второго слова. Получается: «Уехать нельзя, остаться»!

Автор: С. КУРНОСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»