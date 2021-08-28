К Новым Рубежам: Выход на финишную прямую

Последний, одиннадцатый год обучения в общеобразовательной школе – один из самых сложных периодов для учащихся и их родителей.

.

Когда выпускникам необходимо не только решить, что делать дальше, но и основательно потрудиться над воплощением в жизнь своего решения – сдать ЕГЭ и выбрать профессию. Три будущие выпускницы Успенской общеобразовательной школы – Алиса Ким, Иоланда Пришутова и Сусанна Григорян уже определились с выбором и знают к чему стремиться.

В советское время про них можно было бы сказать словами из кинофильма Л. Гайдая «Кавказская пленница» – отличницы, спортсменки и просто красавицы. Казалось бы, этот стереотип устарел. Но нет! Такие позитивные девушки и сейчас живут рядом с нами. Алиса, Иоланда и Сусанна считают школьную учёбу фундаментом будущей взрослой жизни – благополучия, успешной карьеры и счастья, поэтому стараются, чтобы и в тетрадках, и в журнале были только хорошие отметки. Более того, все они претендентки на золотую медаль.

– Учиться не тяжело, – говорит одиннадцатиклассница Иоланда Пришутова, – будешь вникать, изучая новые темы, тогда всё получится. Наши педагоги всегда идут нам навстречу и, если возникают трудности, всё объяснят и разъяснят на индивидуальных занятиях. В этом, наверняка, и есть преимущество сельских школ: учеников в классе значительно меньше, чем в городских образовательных учреждениях. К примеру, у нас в классе всего семь человек, а это означает, что педагог за сорок пять минут может уделить достаточное внимание каждому из нас.

– Повезло нам и с классным руководителем С.В. Фистуновой, – продолжила Сусанна Григорян. – Она всегда учила нас жить в коллективе и для коллектива, старалась сплотить и сдружить всех. В итоге получилось – один за всех и все за одного. Мы благодарны Светлане Викторовне за её терпение, доброту, отзывчивость, понимание и заботу. Она научила нас не бояться трудностей, верить в себя и всегда идти к поставленной цели. Искренне хочется оправдать надежды любимого педагога и достичь тех высот, к которым наша «классная» всеми силами подталкивает.

А для достижения желаемого успеха у девушек есть ещё и полный набор нужных качеств характера: ответственность, решительность, трудолюбие, настойчивость и вера в себя. Они постоянные участники школьных мероприятий, ни одно торжество без них не обходится. Имеются в их копилке и значимые спортивные достижений районного и краевого уровней. Например, нынче принимали участие в краевых президентских соревнованиях, где заняли третье общекомандное место.

– Сусанна и Иоланда занимаются баскетболом, – поделилась третья девушка, Алиса, – а я же больше увлекаюсь легкой атлетикой. Все наши спортивные начинания поддерживает и развивает педагог физической культуры В.В. Литвинов.

Поделились девушки и своими планами на будущее, а мечтают они стать врачами. Уже сейчас определили для себя те предметы, которые станут профилирующими при подготовке к сдаче экзаменов в медицин-ский вуз.

– Знаем, одного желания стать врачом мало, – единогласно заверили они, – нужно учиться, разбираться во многих дисциплинах и любить те предметы, которые имеют непосредственное отношение к медицине. Речь идёт о биологии, химии, дальше – латыни. С вузом пока до конца не определились. Скорее всего, это будет Алтайский государственный медицинский университет.

Пожелаем девушкам удачи, пусть у них всё получится. Надеемся, что приобретенные за годы учебы в школе умения учиться, общаться, трудиться, добиваться поставленных целей помогут им не только в получении профессии, но и станут надёжной основой для будущих больших свершений. А пока они усердно готовятся к первосентябрьской торжественной линейке, разучивая песни, танцы, напутственные слова первоклассникам. Это будет первый звонок на урок в стенах родной школы, который прозвучит для одиннадцатиклассниц в последний раз.

Автор: С. КУРНОСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»