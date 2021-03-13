К Новым Рубежам: Всесезонный, инвестиционно привлекательный, безопасный: в Алтайском крае определены направления развития туротрасли до 2035 года

10 марта на заседании Правительства Алтайского края начальник краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых принял участие в обсуждении проекта стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года.

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Он остановился на ключевых направлениях развития сферы туризма и планируемых целевых показателях в отрасли на этот период.

По словам руководителя ведомства, туризм обозначен в стратегии как приоритетная отрасль региональной экономики в силу имеющегося потенциала для ее развития, чему свидетельствует в том числе факт отнесения Федеральным агентством по туризму Алтайского края к 10 якорным туристическим регионам для популяризации отдыха в России, и с учетом мультипликативного эффекта, которым обладает отрасль. Так, туризм как связующая сфера влияет более чем на 40 смежных отраслей. Но в то же время вклад отрасли в экономику региона остается пока незначительным.

«Поэтому стратегической целью для туротрасли предлагается ее комплексное развитие с фокусом на всесезонный внутренний и въездной туризм, позволяющий увеличить количество инвестирующих в экономику края туристов из других регионов страны и иностранных туристов. Данный ориентир абсолютно коррелируется с приоритетами Федерального агентства по туризму и будет задан в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства», — отметил Евгений Дешевых.

При этом он подчеркнул, что при разработке ключевых направлений развития сферы туризма в регионе учтены имеющиеся ресурсы, существующий спрос и предложение на рынке туруслуг.

К числу целевых индикаторов развития сферы туризма относится увеличение к 2035 году в 1,5 раза количества туристов, проживающих в коллективных средствах размещения, и двукратный рост объема предоставленных платных услуг туристскими организациями.

Как пояснил глава ведомства, для достижения установленных показателей необходимо решить ряд задач. В их числе — повышение конкурентоспособности и доступности регионального туристского продукта, стимулирование предпринимательских и общественных инициатив, инвестиционной деятельности в сфере туризма, продвижение туристского продукта Алтайского края на российский и зарубежный рынки.

Также начальник управления отметил, что в отраслевой раздел стратегии включены мероприятия по развитию крупных инвестиционных проектов и развитию видов туризма, которые являются конкурентоспособными и наиболее привлекательными с точки зрения вклада в экономику. Особое внимание будет уделяться повышению качества предоставляемых туристам услуг.

Для этого будет использоваться широкий инструментарий: государственная поддержка турбизнесу, транспортная доступность туристских территорий, в том числе за счет расширения чартерных программ, субсидирования авиаперелетов и ремонта автодорог. Предусмотрены мероприятия по цифровизации отрасли, разработка новых маршрутов, увеличение ассортимента туристских продуктов по международным стандартам и многое другое.

Все мероприятия будут осуществляться в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» и плана мероприятий по реализации стратегии.

По словам Евгения Дешевых, реализация вышеперечисленных мероприятий позволит достичь к 2035 году ключевой цели: сделать Алтайский край конкурентоспособным всесезонным туристским центром России, выступающим гарантом привлекательного, безопасного и комфортного отдыха и туризма.

Автор: Подготовлено по заказу управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края в рамках содействия Избирательной комиссии Алтайского края в осуществлении информирования граждан о подготовке и проведении общероссийского голосования.

Газета «К Новым Рубежам»