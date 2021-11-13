К Новым Рубежам: Всегда рядом

Сбербанк, говорят его сотрудники, действительно сегодня рядом: в центре города, в компьютере, в планшете, смартфоне – с доступными, новыми и современными услугами.

. Профессионалы “Сбера”: Е.А. Ащеулова, И.В. Усова, Т.В. Борисова.

Крупнейшей финансовой организации России вчера исполнилось 180 лет. За это время неоднократно менялись её название и облик, но по-прежнему банк старается работать так, чтобы быть удобным для каждого своего клиента.

История «Сбера» на нашей местной территории начинается с февраля 1935 года: тогда приступила к своей деятельности районная сберкасса №5965. Под таким номером она числилась до присоединения, в качестве отделения к Змеиногорскому учреждению в 2000 году. А сейчас это отделение преобразовано в специализированный дополнительный офис обслуживания. С апреля 2015 года его возглавляет И.В. Усова. По словам Ирины Валерьевны, за это время многое изменилось, да и сам Сбербанк стал другим.

– Неизгладимо запечатлился первый рабочий день, – рассказывает она, – он как раз совпал с днём выплаты пенсий. Жаркие часы выдались! Помню, старалась как можно вежливее успокоить бушующую очередь. А теперь люди всё чаще предпочитают самостоятельно управлять своими финансами с помощью дебетовых карт. Редко кто обращается за снятием наличных к менеджерам по обслуживанию. В целом, у населения появилась прекрасная возможность многие операции выполнять, как говорится, не выходя из дома, с помощью приложения «Сбербанк Онлайн». Так можно и кредит оформить, и деньги перевести, и услуги оплатить, и многое другое сделать. Тем не менее, мы по-прежнему индивидуально подходим к каждому обратившемуся в банк человеку.

Шагнув за рамки исключительно банковского обслуживания, размышляет собеседница, «Сбер» обрёл статус и главной российской платформы нефинансовых сервисов. Цель – проникновение во все сферы жизни, чтобы сделать обслуживание этих сфер более удобным для людей. В настоящий момент клиентам предложена выгодная подписка на «СберМегаМаркет», «СберАптека», «Сбер Окко» и другие платформы. Подписчикам предложены десятки сервисов, от доставки еды и бытовых товаров до виртуальных экскурсий по музеям, правда, на территории нашего района пока доступно не всё.

По подсчетам сотрудников местного офиса, в месяц они обслуживают около шести тысяч клиентов. В данный момент количество обращений увеличилось за счёт операций по налоговым платежам. Однако, как считает Ирина Валерьевна, это временное явление:

– Возможно не все наши клиенты привыкли к мысли, что такую операцию легко совершить самостоятельно в мобильном приложении.

Главный критерий квалифицированного оказания услуг для каждого сотрудника Сбербанка – время. Последние несколько лет обслуживание клиентов осуществляется в порядке электронной очереди, а ожидать каждому посетителю приходится не более десяти минут. Причём эти минуты человек проводит в очень уютном современном зале. Коллектив дополнительного офиса насчитывает 15 специалистов. И новичками никого из них не назовёшь, все – опытные работники. У каждого, как говорит руководитель, своё направление деятельности, каждый знает его от и до.

Интересно, что дата празднования юбилея Сбербанка совпала с круглой датой в трудовом стаже заместителя руководителя офиса Т.В. Борисовой. 30 лет Татьяна Васильевна работает в банков-ской сфере, за эти годы подготовила не один десяток молодых специалистов. Всегда сдержанная и внимательная, с терпением и профессионализмом она еже-дневно консультирует и сотрудников своего отдела, и клиентов – по всем сложным вопросам люди обращаются именно сюда, к столу Татьяны Васильевны под номером один.

Тридцатилетие трудового стажа отметит в этом году и старший менеджер по обслуживанию Е.А. Ащеулова. Немалый опыт работы имеют также её коллеги О.П. Осипова и В.Е. Вороничева. Душой переживают за свой отдел, выполняя всё возможное, чтобы посетители были довольны их работой, старшие клиент-ские менеджеры Ю.Г. Хитрина, А.А. Бондарева, Е.С. Болдырева. Отлично работают старшие менеджеры Г.И. Шахова – обслуживание села Устьянка, и Г.Н. Полянская – Второй Каменки. Недавно влились в коллектив дополнительного офиса, но уже обратили на себя внимание работоспособностью и аккуратно-стью М.В. Руднева и Е.С. Бондаренко.

Заходя в офис Сбербанка в Горняке, невозможно не заметить приветливого менеджера Ю.А. Дугельную. Юлия Александровна любому клиенту готова прийти на помощь, если он, например, за-трудняется при «общении» с терминалами. А ещё сотрудники банка очень наблюдательны.

– В последнее время, – продолжает рассказ Ирина Валерьевна, – участились мошеннические действия через банковские карты. По сути, впрямую нас не касается, какую операцию совершает клиент на терминале. Однако настораживает, когда люди под диктовку по телефону выполняют какие-либо действия. Скорее всего, их собеседник – злоумышленник, серьёзно подкованный в психологии человек, и он «разводит» местного жителя на деньги. Вот тогда мы вмешиваемся и разговариваем с клиентом, анализируем ситуацию. Двух бабушек уже точно удалось таким образом спасти от мошенников.

Автор: С. КУРНОСОВА

Газета «К Новым Рубежам»