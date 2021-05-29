К Новым Рубежам: Все мы родом из детства

Через два дня вся страна отметит праздник – День защиты детей. И хотя этот день никогда не был и не является выходным, празднуют его широко, с размахом. Это праздник, который с удовольствием отмечают и дети, и взрослые, ведь все мы родом из детства.

. Б.Р. Григорян с выпускниками.

Для каждого человека нет большей ценности, чем его ребенок. Все мы мечтаем о том, чтобы наши дети жили лучше, были здоровы и счастливы. Уже сейчас мальчишки и девчонки с нетерпением ждут начала лета. Это не только возможность для отличного отдыха, а настоящий праздник – долгожданные каникулы.

Особым событием для каждого дошкольника и его родителей становятся выпускной бал в детском саду, как первая ступенька во взрослую жизнь. Так, в этом году из двух групп детсада «Сказка» выпустили 51 ребёнка. В украшенном разноцветными воздушными шарами музыкальном зале собрались все, кто любит, и души не чает в своих маленьких чадах.

На протяжении пяти-шести лет у виновников торжества воспитателями и наставниками были Е.А. Пилигримова, Т.В. Логвиненко, А.В. Бру-нёва, Е.Н. Коваленко и Е.В. Цитович, которые научили их первоначальным премудростям жизни. За это время дети стали друг для друга близкими и даже родными людьми. Для всего педагогического коллектива «Сказки» и их воспитанников расставание – нелегкий момент, сколько сказано взаимных слов благодарности и поздравлений!

– Как они быстро повзрослели, мы оглянуться не успели, – в один голос говорили родители маленьких непосед. – Кажется, только вчера мы привели их за ручку в детский сад. И вот уже пришла пора сказать прощальные слова детскому саду, теплому, родному, гостеприимному дому. А впереди школа – прописи с букварями, первые трудности, ответы у доски, оценки и домашние задания.

Для семьи Шепелевых нынешний год выдался выпускным. Старшая дочь Анастасия заканчивает четвертый класс и переходит в среднее школьное звено, а младшая Анна – выпускница детского сада и будущая первоклассница. По словам хранительницы домашнего очага, дети могут быть счастливы только в крепкой любящей семье.

– Все мы родом из детства. Но если задуматься о смысле жизни, – рассуждает Ольга, – то с годами он меняется. В своем детстве мечтала о новых игрушках, в молодости – закончить вуз, построить карьеру. Сейчас для меня смысл жизни заключается в создании крепкой любящей семьи и детях. Именно дочери и стали для нас с супругом смыслом всей жизни. Они, как моторчики, заставляют нас двигаться вперед, достигать новых вершин. Ради них мы готовы свернуть горы. Наши дети – это любовь всей нашей жизни, они и есть наша жизнь.

Выпускники «Сказки» кружились в вальсе, пели песни и читали стихи, казалось, всё расцвело от изыска нарядов и блеска счастливых глаз. Во время представления дети с родителями играли в игры, отгадывали без запинки загадки. Это только доказало – будущие первоклассники уже готовы идти в школу и получать новые, более глубокие знания. Взрослые же поддерживали ребят бурными аплодисментами и не скрывали радости, гордясь успехами своих детей.

По сложившейся доброй традиции заведующая детским садом «Сказка» Л.Г. Григорова поздравила ребят и родителей с праздником. Каждому ребёнку были вручены медали выпускника детского сада и подарки. По словам Ларисы Григорьевны, выпуск-2021 года – уникальный, есть чем гордиться. Танцевальная группа «Непоседы», в состав которой вошли Арина Май, София Макаревич, Валерия Струщенко, Виктория Гребенникова, Альбина Ахинько, Ева Рябогина, стала победителем V Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» с «Танцем огня». Диплом второй степени в международном фестивале-конкурсе «Отражение» за сольное исполнение песни «Куколка Танюшка» награждена Арина Май.

Ребята подготовительной группы «Капелька»: Полина Резникова, Ксения Малородова, Ксения Абрамова, Анна Шепелева, Дарья Шумкова, Дарья Ульянова, Арина Клименко, Дарья Катьянова, Роман Надточев, Тимофей Воронов, Максим Носков, Кирилл Кутинов, под руководством музыкального руководителя Б.Р. Григорян, ко Дню Победы подготовили и исполнили танец, который 9 мая транслировался на уличном экране в микрорайоне. Грамотами за лучшую работу в районном епархиальном конкурсе «Пасхальная радость» награждены Юлия Наумова и Егор Касаев.

Праздник для ребят продолжился дружеским чаепитием со сладостями, затем возле дошкольного учреждения состоялась фотосессия, где дети фотографировались с воспитателями на память. А потом все вместе запустили в небо воздушные шары. Пусть ваше детство, маленькие горожане, будет радостным, а небо над вами – мирным и безоблачным!

Автор: С. КУРНОСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»