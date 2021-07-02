ГОРНЯК22 02.07.2021
Горняк

К Новым Рубежам: «Вода — безопасная территория»

Горняк22
10 часов Ago

В Алтайском крае стартовала акция "Вода — безопасная территория".

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Она направлена на обеспечение безопасности, снижение количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах в летний период. Сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, полиции, представители органов местного самоуправления и волонтерских организаций проверят безопасность пляжей, а также более 600 мест неорганизованного отдыха людей на воде. Около 900 человек в составе патрульных и профилактических групп будут проводить рейды, вести патрулирование и разъяснительные беседы о правилах безопасного поведения на водоемах.

В Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю подчеркнули, что потенциально опасные места оборудованы предупредительными аншлагами о запрете купания. Однако во время патрулирования сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России нередко наблюдают там купающихся. В таком случае инспекторы проводят профилактические беседы с гражданами, объясняя опасность купания в несанкционированных местах. Также сотрудники ГИМС в летних детских лагерях и санаториях в игровой форме рассказывают ребятам о правилах безопасности и основах спасения, обучают правилам оказания помощи утопающему.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru.

Газета «К Новым Рубежам»

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