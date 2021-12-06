ГОРНЯК22 06.12.2021
Горняк

К Новым Рубежам: Внимание! Всероссийская декада подписки с 6 по 16 декабря

Горняк22
9 часов Ago

С 6 по 16 декабря 2021 года пройдет очень важный рекламный период — всероссийская декада скидок на подписку на периодические печатные издания

.

Подпишись на "Рубежку"!
Жми здесь!

В эти дни у вас есть уникальный шанс подписаться на нашу газету по рекордно низкой цене — 516,54 руб. И для этого даже не надо никуда ходить. Просто перейдите по ссылке ниже и подпишитесь в режиме онлайн — на месяц, два, три или сразу на полгода, оплатите с карты. И в новом году мы снова встретимся и будем держать вас в курсе всех событий, происходящих в нашем районе.

Автор: МАУ "Редакция газеты "К новым рубежам"

Газета «К Новым Рубежам»

Добавить комментарий

Похожие записи:

К Новым Рубежам: Более 770 миллионов рублей направлено на благоустройство объектов по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Алтайском крае

К Новым Рубежам: Более 770 миллионов рублей направлено на благоустройство объектов по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Алтайском крае

Горняк22
9 часов Ago
В Алтайском крае в полном объеме выполнены мероприятия по благоустройству объектов в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". . По...
Сегодня в Горняке: 04.12.2021: Полиция информирует: Профилактическое мероприятие «Должник»

Сегодня в Горняке: 04.12.2021: Полиция информирует: Профилактическое мероприятие «Должник»

Горняк22
2 дня Ago
Профилактическое мероприятие «Должник»             Призываем всех участников дорожного движения уплатить имеющиеся не уплаченные штрафы. Информацию о неуплаченных штрафах Вы можете...

Читать по теме:

ВТОПЕ: