К Новым Рубежам: ВНИМАНИЕ! РОЗЫГРЫШ!

🔥C 20 по 23 мая в Барнауле пройдет второй этап КУБКА МИРА по гребле на байдарках и каноэ Вы можете стать частью этой захватывающей спортивной истории. Проводим розыгрыш двух билетов на турнир в Инстаграм.

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👉 Отметьте под постом https://www.instagram.com/p/CO68S-eHU9M/?utm_source=ig_web_copy_link одного друга.

👉Поделитесь публикацией в сторис.

👉Выигрывайте билеты.

Розыгрыш

17 мая мы проведем розыгрыш

2 билетов с помощью приложения lizaonair.

ВАЖНО‼! Если у вас не будет возможности лично посетить турнир, вы можете подарить билеты своим родным и близким, которые живут в Барнауле! Сделайте для них приятный сюрприз🤗

Автор: МАУ "Редакция газеты"К новым рубежам"

Газета «К Новым Рубежам»