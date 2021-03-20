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К Новым Рубежам: Владимир Путин уверен, что любовь к Родине делает россиян сильными

Мар 20, 2021
ГОРНЯК22 20.03.2021

Президент России Владимир Путин 18 марта выступил на праздничном мероприятии в Лужниках.

https://www.ap22.ru

Здесь проходил праздничный концерт в рамках Дней Крыма в Москве. Глава государства спросил зрителей, любят ли они Россию. Ему единодушно ответили: «Да!». «Любовь к Родине, которая находится в крови, в характере и генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач», — продолжил лидер РФ. Также заметил, что многое еще предстоит сделать по развитию страны и этих регионов в частности. «Мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила», – подчеркнул Путин.

Он поздравил всех жителей страны с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Также обратил внимание, что это момент восстановления исторической справедливости. Эта земля имеет особое значение для нашей страны и народа. «Именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства», — резюмировал Владимир Путин.

Автор: https://www.ap22.ru

Газета «К Новым Рубежам»

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