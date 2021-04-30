К Новым Рубежам: Виктор Томенко: заработная плата муниципальных служащих будет увеличена на 15% в 2021 году

Губернатор края рассказал об этом депутатам АКЗС, выступая с отчетом о результатах деятельности Правительства края в 2020 году.

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Он отметил, что в этом году продолжится решение задачи по индексации оплаты труда муниципальным служащим. Предыдущие повышения были с 1 января 2019 года – на 15%, с 1 октября 2020 года – на 3%.

«Сложная очень тема – муниципальная служба, ситуация там складывается непростая. В прошлом году рост заработной платы там был 3%, как в среднем по бюджетникам страны. Сегодня уровень оплаты труда этой категории, конечно, ниже тех требований и обязанностей, которые к ним предъявляются. Поэтому, всесторонне этот вопрос изучив, обсудив на разных уровнях, я предлагаю в текущем году заработную плату муниципальных служащих увеличить также на 15%, распространив это решение с 1 января 2021 года», — заявил Виктор Томенко.

Глава региона напомнил, что в феврале 2021 года при внесении изменений в закон о краевом бюджете на оплату труда работников учреждений социальной сферы дополнительно предусмотрели 1,3 млрд. рублей и общий фонд составил 48 млрд. рублей. Увеличение этого фонда составило 6,6% в сравнении с прошлым годом.

Он также отметил, что повышение уровня оплаты в бюджетном секторе может стать ориентиром и для бизнеса.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»