К Новым Рубежам: Виктор Томенко: Главными событиями общественно политической жизни в 2020 году стали 75-летие Великой Победы и внесение поправок в Конституцию России

Напомним, сегодня Губернатор края на сессии АКЗС представляет отчет о деятельности Правительства края в 2020 году.

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«Подводя итоги 2020 года нельзя не сказать несколько слов и об общественно-политической жизни. Безусловно, главными ее событиями стали 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне и внесение поправок в Конституцию Российской Федерации», — сказал Виктор Томенко.

Виктор Томенко напомнил, что планы проведения торжественных мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы пришлось серьезно корректировать. «Было сложно организационно и эмоционально отказаться от привычного формата празднования Дня Победы, находить новые решения. Тем не менее, считаю, мы смогли достойно отметить 75-летие Победы. Мы старались уделить внимание каждому ветерану, чтобы каждый почувствовал на себе внимание и заботу земляков. Хочу поблагодарить молодежь, которая в эти дни проявила себя с самой лучшей стороны», — с такими словами обратился Губернатор к жителям региона.

Во дворах домов ветеранов прошли показательные выступления почетного караула Барнаульского юридического института, курсантов суворовских училищ, бойцов «Юнармии». Во всех муниципалитетах 9 мая удалось создать особую атмосферу праздника. Как и вся страна Алтайский край присоединился к всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн».

«Со всей ответственностью мы подошли к подготовке и проведению голосования по внесению поправок в Основной Закон, которые были инициированы Президентом нашей страны. Поправки в Конституцию России были в первую очередь направлены на то, чтобы сделать наше государство более социальным. Огромный блок предусматривал дополнительные гарантии и защиту интересов граждан. Изменения были также направлены на укрепление суверенитета страны, обеспечения ее неделимости. Мы исходили из того, чтобы у каждого жителя нашего региона была возможность высказать свое мнение», — напомнил Виктор Томенко.

В Алтайском крае процесс голосования был организован и прошел на достойном уровне. «Большинство жителей нашего региона поддержали поправки», — отметил глава региона.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»