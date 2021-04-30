ГОРНЯК22 30.04.2021
Горняк

К Новым Рубежам: Виктор Томенко: 30 миллионов рублей будет направлено на поддержку сферы торговли в малых и труднодоступных селах

Горняк22
8 часов Ago

Губернатор края в ходе своего отчета о работе Правительства Алтайского края за прошедший год в Алтайском краевом Законодательном Собрании сообщил о расширении по запросу предпринимателей грантовой поддержки.

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Она будет направлена тем, кто ведет торговлю в малых, труднодоступных селах и бесперебойно обеспечивает жителей края товарами первой необходимости. «На эти цели будет выделено более 30 млн. рублей. Это позволит поддержать предпринимателей, работающих в 60 селах края, где проживает более 30 тыс. человек», — отметил глава региона.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»

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