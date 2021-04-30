К Новым Рубежам: Виктор Томенко: 2020 год потребовал мобилизации всей системы здравоохранения и оперативного поиска нестандартных решений

Это отметил в своем докладе в рамках отчета о деятельности Правительства края в 2020 году Губернатор на 53-й сессии АКЗС.

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Виктор Томенко подчеркнул, что эпидемиологические условия были экстремальными, в крае вынуждены были частично приостановить оказание плановой медицинской помощи. При этом, оказание экстренной помощи при острых заболеваниях было сохранено.

«Потребовалось переформатировать работу первичного звена, серьезно увеличились объемы телемедицинских консультаций. В дистанционном режиме проводилась выписка лекарств, консультирование. За счет интенсификации работы участковой службы и службы неотложной медицинской помощи в 2 раза увеличилась доля вызовов, обслуженных на дому, в том числе неотложных, с особым акцентом на пожилых пациентов», — сказал глава региона.

За 2020 год построены и начали работать 16 фельдшерско-акушерских пунктов, для удаленных территорий приобретено 15 передвижных ФАПов и 3 мобильных комплекса.

Утверждена программа модернизации первичного звена здравоохранения. За пять лет на её реализацию планируется направить 8,4 млрд рублей. Она затронет все муниципалитеты. Планируется реконструкция и строительство 130 объектов: ФАПов, врачебных амбулаторий, современных типовых поликлиник. Продолжится обновление медицинского оборудования, пополнение парка санитарного автотранспорта.

Виктор Томенко отметил, что в крае комплексно подошли к модернизации детского здравоохранения. «Считаю достижением всей отрасли сохранившуюся тенденцию снижения младенческой смертности. Это результат многолетнего труда сотен специалистов медицинских организаций всех уровней», — сказал он.

В 2020 году завершили модернизацию 28 детских поликлиник (за последние 3 года отремонтированы все детские поликлиники края). В 2020 году в Министерстве здравоохранения Российской Федерации был согласован проект строительства хирургического корпуса центра охраны материнства и детства с выделением финансирования в размере 3,8 миллиардов рублей, начиная с 2022 года.

В 2021 году начаты работы по проведению капитальных ремонтов во взрослых поликлиниках. Будет отремонтировано 5 поликлиник и подготовлена проектно-сметная документация на ремонт еще 23 поликлиник.

По словам главы региона, приоритетом отрасли остается приближение специализированной помощи жителям края. Так, за год были приобретены и установлены 6 компьютерных томографов в районные и городские медицинские организации. Почти 1 миллиард рублей из краевого бюджета был направлен на приобретение 700 единиц медицинского современного оборудования (рентгенологического, ультразвукового и эндоскопического). «Это расширило диагностические возможности не только межрайонных центров, но и ряда центральных районных больниц. Дополнительно создано более 150 реанимационных мест. В Камне-на-Оби мы открыли и оснастили первичный сосудистый центр, в Алейске – центр амбулаторной онкологической помощи», — сказал Губернатор.

Виктор Томенко обозначил острый вопрос — кадровое обеспечение отрасли. «Дефицит медицинских работников первичного звена и специалистов стационаров частично удалось компенсировать за счет целевого обучения, увеличения квоты для поступления в средние образовательные организации. На уровне края приняты решения о компенсации оплаты ординатуры и аренды жилых помещений наиболее остро востребованным медицинским работникам», — сказал Губернатор.

Общий объем финансирования государственных учреждений здравоохранения за счет средств федерального и краевого бюджетов, а также бюджета фонда обязательного медицинского страхования в 2020 году составил около 50 миллиардов рублей, превысив уровень 2019 года на 12 %.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Газета «К Новым Рубежам»