К Новым Рубежам: Ветераны ждут и верят

Война била, не жалея. Но боль следовало скрутить в себе – ведь надо работать, воевать, шаг за шагом разворачивать и гнать фашистского зверя. Такая привычка у ветеранов осталась навсегда: как рану, зажимать эту боль в сердце, не выпускать наружу.

. Ветеран Алексей Иванович Крысанов принимает поздравления.

Лишь ночами она берёт своё, возвращаясь адом бомбёжек, копотью сожжённых деревень, горячей кровью товарищей на собственных ладонях… Но в преддверии Дня Победы фронтовики отступают от негласного обычая. Это время, когда костёр Памяти не обжигает, а согревает: к нему, незримые, словно подсаживаются потерянные на той страшной войне близкие и боевые друзья. Трепетно ветераны раскладывают награды, достают парадный костюм, прикрепляя к нему георгиевскую ленту. И ждут, отчаянно ждут гостей, которым можно посмотреть в глаза и увериться – не зря отстояли для них мир.

Появившись несколько лет назад, традиция поздравления участников Великой Отечественной войны на дому официальными лицами крепко прижилась. А теперь ещё и дополнилась – каждого из ветеранов небольшой концертной программой поздравляют волонтёры. В этом году одним из первых, кого навестили и кому передали подарки, стал житель Горняка А.И. Крысанов. Алексей Иванович был призван в 1944 году, воевал на восточном фронте против японцев.

– Мы планировали эти поздравления несколько в ином формате, – пояснила зам. главы администрации района по социальным вопросам Е.А. Пилипас. – Но должны были исключить опасность заражения коронавирусом наших уважаемых ветеранов. И, конечно, неоценимую помощь оказали кадеты: их выучка, их знамя и строй имеют для бывших фронтовиков огромное значение.

Момент, который особо отметила Елена Анатольевна, – вся церемония обязательно происходит на открытом воздухе. Алексей Иванович, например, вместе с близкими встречал своих гостей во дворе дома. Он отлично держался, когда под знаменем вошли кадеты и выровняли перед ним строй. Держался, когда началось вручение подарков. И даже когда ребята запели «День Победы», держался тоже. Только рука стала подрагивать, крепко-крепко стискивая букет тюльпанов: чтоб не забыться, не заслонить ладонями повлажневшие глаза, не дать себе воли… Чуть ранее с корреспондентом своими чувствами поделились школьники и взрослые, тогда только собиравшиеся в гости:

– Ветераны, – сказали кадеты, – это люди, которые нас защищали. Мы сейчас живём благодаря им. Поздравить их будет большой честью для нас.

– Мои родители – представители этого же поколения фронтовиков и тружеников тыла, – добавила начальник управления социальной защиты по Локтевскому району Светлана Александровна Шкарлетова, – потому эти поздравления словно ещё и дань памяти близким. Это очень дорого сердцу!

Подарки ветеранам формируются по распоряжению губернатора края В.П. Томенко при участии краевого отделения партии «Единая Россия». Кроме них, официальная делегация представляет и местные муниципалитеты, а также депутатов всех уровней – райсовета, горсовета, сельсоветов.

– Данный момент, конечно, очень важен, – подчёркивает Е.А. Пилипас. – Нам, более младшему поколению, казалось бы, боль войны неведома, мы этого не переживали. Однако мы близко знакомы с фронтовиками, они наш пример в отношении к работе и жизни. Празд-ник этот с каждым годом воспринимается всё трепетнее… И без слёз мы к ветеранам не ходим. А уж как они ждут этих визитов!

Наш герой действительно был растроган. Красное знамя, под которым вошли кадеты, Алексей Иванович встретил стоя, и потом, кажется, даже немного рассердился, когда уговорили его присесть. А когда ребята, завершив поздравительную программу, направились на выход, проводил их внимательным взглядом, в котором светилась гордость за мальчишек.

Однажды, в далёких теперь уже 1990-х, вот так же перед Днём Победы один из ветеранов горько обронил: «Случись сейчас такая война, страну защищать будет некому». Сказано, конечно, категорично. Ныне, к счастью, поводов верить в будущее страны у старых фронтовиков больше. И они очень хотят в него верить – чтоб душа их была спокойна. А ещё они никогда не перестают ждать нас, наследников: чтоб просто пришли и выслушали, побыли рядом, погрелись у огня Памяти.

Автор: Е. ШИХАЛЕВА.

Газета «К Новым Рубежам»