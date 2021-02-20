К Новым Рубежам: Весна покажет…

В этом году февраль уже не раз баловал нас тёплыми, почти весенними днями. Оттепели заметно истончили снежный покров. А вскоре и вовсе придёт весна, обнажая всё то, что скрывал снег с осени, укрывал снегопадами зимой.

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Не зря же существует просторечная русская поговорка «весна покажет, кто где…» ну, допустим, гадил. Вот на этом моменте и хотелось бы остановиться. Тротуар на центральной улице города, расчищенный после последней непогоды, недолго радовал прохожих чистотой и белизной. Теперь буквально через каждые два метра, жёлтым по белому, здесь написано (и не только написано), что четвероногие друзья человека нередко используют пешеходную дорожку не по прямому назначению, а для своих неотложных нужд. Ну, вы поняли.

Возвращаясь к теме собак, гуляющих без владельцев (количество которых на улицах города заметно увеличилось, и это не может не беспокоить нас, горожан), хотелось бы отметить ещё несколько моментов. Практика показывает, что не все собаки беспризорные. Некоторые из них очень даже домашние, просто сердобольные хозяева, вникая в собачьи проблемы, связанные с брачным периодом подопечных, отпускают их «побегать». Видимо, искренне полагают, что их «добрые и некусающиеся пёсики» – размерами от кошки до приличного козлика – не способны причинить людям неприятности. Выходит, о безопасности детей остаётся заботиться только их родителям, но никак не владельцам этих «гуляющих» собак?..

Считаю, об ответственности за действия питомца должны помнить и те горожане, которые ежедневно по нескольку раз выгуливают своих хвостатых любимцев во дворах, вблизи детских площадок, а то и прямо на них, и на всё тех же тротуарах. Поверьте, ваши пёсики делают в названных местах то же самое, что и беспризорные. Только, получается, с вашего молчаливого попустительства?

Ища виноватых за разгул в городе собачьих стай, не каждый осознаёт свою личную ответственность – всё по тому же закону об обращении с животными. В нём чёрным по белому написано, что человек ответственен за судьбу животного, что выгул домашних животных осуществляется при условии обязательного обеспечения безопасности граждан – то есть собаку в местах, где есть люди, следует вести на коротком поводке и в наморднике. А также, что необходимо обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности питомца в местах и на территориях общего пользования.

Кстати, во всем цивилизованном мире соблюдение подобных требований закона давняя и очевидная норма. Потому возникает всего один вопрос: с нами-то что не так?

Автор: И. КУКСОВА.

Газета «К Новым Рубежам»