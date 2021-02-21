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К Новым Рубежам: В условиях распространения COVID-19 Алтайский край полностью выполнил задание по призыву граждан на военную службу

Фев 21, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин высоко оценил проведенную в Алтайском крае кампанию по призыву граждан на военную службу в октябре-декабре 2020 года.

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В письме, направленном на имя Губернатора Алтайского края Виктору Томенко, генерал-полковник выразил благодарность органам власти региона.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2020 года № 581 администрации муниципальных образований Алтайского края совместно с военными комиссариатами муниципальных образований под Вашим непосредственным руководством успешно провели призыв граждан на военную службу. Установленное штабом Центрального военного округа задание на призыв граждан на военную службу выполнено в полном объеме», — сообщается в письме. Командующий войсками Центрального военного округа отметил, что личный состав военных комиссариатов, сотрудники органов внутренних дел, главы администрации муниципальных образований Алтайского края, участвовавшие в призыве граждан на военную службу в условиях распространения коронавирусной инфекции, проявили усердие в выполнении должностных обязанностей и достойны поощрения.

Всего в ходе осеннего призыва граждан из Алтайского края направлены на военную службу более 2 тысяч новобранцев. 15 алтайских призывников прошли строгий отбор и поступили на службу в Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны Российской Федерации.

Автор: Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Газета «К Новым Рубежам»

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