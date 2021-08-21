К Новым Рубежам: В Сибири нарекли его богом

В 1585-м, в ночь с 5 на 6 августа, погиб в бою на Иртыше самый успешный командир частной военной компании купцов Строгановых. Звали его Василий Тимофеевич, но больше он известен как Ермак.

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Недавно удалось побывать у памятника Ермаку, установленному в Змеиногорске, и захотелось напомнить читателям газеты о его роли в освобождении народов Сибири от среднеазиатских орд жестокого бухарского хана Кучума.

Сибирь перешла под скипетр русского царя Ивана Грозного добровольно и задолго до похода Ермака. Однако у царя, чьи рати были заняты на западе Ливонской войной, не было сил, чтобы справиться с завоевавшими Сибирь ордами Хана из Бухары – Кучума. Кучума справедливо считали узурпатором, который насаждал покорность местного населения такими методами: мужское население загоняли на службу в армию, а жен-ское разбирали по гаремам, открыто велась торговля людьми.

Уже в 1564-м Кучум начал угрожать Русскому царству. Иван грозный пишет: «Хвалитца деи сибирский салтан идти в Пермь войною». Ситуация складывалась нелёгкая. И тогда купцы Строгановы, владевшие обширными краями, граничащими с Сибирским ханством и страдающими от разорительных набегов войск Кучума, снаряжают для отпора ему казачью вольницу во главе с атаманом казацким Ермаком Тимофеевичем. За неполные 4 года Ермаку удаётся пройти всю Западную Сибирь (от Урала до нынешней Омской области) и укрепиться в её столице, городе Кашлыке. Местное население встречает Ермака как долгожданного освободителя. Ханты с Нижнего Иртыша, манси, сибирские татары хотят одного: пусть Ермак и наложит дань, но защитит от кровожадного Кучума. Ермаку, «Белому царю», присягает целое Кодское княжество – государство обских хантов.

Военное столкновение с ханом Кучумом Ермак всё-таки проиграет в том самом ночном бою 1585-го. Казаки его отряда будут вынуждены покинуть Сибирь. Покинуть, чтобы вернуться через несколько лет. Вернувшиеся станут свидетелями триумфа своего командира. Культ Ермака среди сибирских народов сложился сразу же после его гибели: «Собрали на поминки его 30 быков, 100 баранов и учинили жертвоприношение по своему обычаю. И говорили, поминая, что был бы жив Ермак, сделали бы его над собой царём». Вещи Ермака и даже земля с его могилы считались священными и целебными. Ханты, манси и сибирские татары сложили о Ермаке предание, где русский казак предстаёт буквально «подателем хлеба», подарив местному населению плуг с бороной и научив сеять рожь. Русские очевидцы всего этого говорили просто: «И нарекли его в Сибири богом».

Автор: Т. РЕЙЗВИХ.

Газета «К Новым Рубежам»