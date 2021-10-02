К Новым Рубежам: В школе остаются неравнодушные

Текущий учебный год для учителя русского языка и литературы школы №4 Н.С. ИЩЕНКО – уже 55-й. Из строчек характеристики узнаём: "Это педагог по призванию.

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Она предельно требовательна, но за труд и знания дети принимают её сторону и радуют высокими результатами. На ЕГЭ по русскому языку и литературе выпускники, в том числе и медалисты, всегда подтверждают свои знания, набирая до 98 баллов. За добросовестную плодотворную работу Надежда Степановна награждена медалями и Почётными грамотами всероссийского, краевого и муниципального органов просвещения». В преддверии Дня учителя мы предложили заслуженному педагогу беседу «на заданную тему».

– Надежда Степановна, многие сетуют, мол, дети нынче «не такие» – в поведении, запросах, отношении к старшим. Что скажете вы как учитель с более чем полувековым стажем?

– А дети для взрослых во все времена – другие. В том и очарование юных: они не похожи на нас, ведь их мир отличается от мира, который помнится старшим по собственному детству. И, конечно, подрастающие личности никогда не были простыми. Всегда и все ребята требуют внимания, поиска особого подхода к каждому из них. В чём я была уверена, будучи молодым педагогом, и остаюсь уверенной до сих пор – надо ребятишкам не только давать знания, но подходить к ним с любовью, с желанием помочь расти, становиться достойными людьми. Учитель обязательно должен любить свою работу самозабвенно – от этого зависит, как он будет строить отношения с учениками. В школе остаются только неравнодушные, других она, как правило, отсеивает.

– Да, на учителе поистине огромная ответственность за души и судьбы. Но есть и оборотная сторона медали – когда «во всём виноват учитель».

– Вынуждена согласиться, что сейчас отношение к нам совсем другое, чем хотя бы десять-пятнадцать лет назад. Не понимая роли учителя в школе и обществе, некоторые считают, что мы всем и всё обязаны. При этом об обязанностях родителей и школьников говорится всё тише, данные понятия словно размываются. Полагаю, своё влияние здесь оказала недоброй памяти «образовательная услуга» – термин, навязанный в бытность министром образования

А.А. Фурсенко. Именно он и сформулировал: учитель не наставник по призванию, а тот, кто оказывает услуги образования, учащийся же, в свою очередь, является потребителем услуг. Общество тогда, помнится, вроде возмутилось, но на деле вышло, что идеей-то проникается… Впрочем, по-прежнему главное зависит от семьи. Если в семье во всём виновата школа, тогда и в ребёнке по отношению к учителям сквозит некое высокомерие, пренебрежение. Благо, если классу к восьмому-девятому кто-то из этих ребят начинает понимать: учитель не враг, даже если делает замечания и чего-то требует. Мне самой близка культура Советского Союза, где учитель воспринимался как человек, который всё знает, всё умеет и всегда поможет.

– А может, образование на самом деле – не такое уж и благо? Не важнее, чем умение пробиться, настоять на своём? Почему в начале 1990-х наше культурное и образованное в массе своей общество оказалось беззащитным?

– Думаю, дело в том, что мы были очень доверчивыми людьми, верили на слово всем – политикам, деятелям культуры, журналистам. Возможно, потому, что не бывали до тех пор ими так жёстко и смертельно обмануты. Сейчас говорят, мол, старые книги и фильмы – сплошь пропаганда. Согласна: пропаганда крепкой дружбы, чести, любви к человеку и Родине. Создавались такие художественные произведения – литературные, музыкальные, кинематографические, – которые отвечали чувству прекрасного в человеке, вдохновляли его. И вот на уровне этой высокой веры мы пришли к повороту в капитализм. Стали слушать новые речи и новых «властителей дум». Сомневались, да, ведь действительно были образованными и пытались критически осмыслить сказанное. Притом сами себя уговаривали: «Как же не верить людям с таким высоким статусом, разве допустимо, что нам хотят дурного, что нас обманывают»… Оказывается, можно быть образованными, но чистыми до полной наивности людьми. Но, считаю, данный факт не оправдывает и опасного крена в невежество (пусть даже «пробивное»), наблюдаемого в современном обществе.

– Обратимся к наиболее близкой и, наверное, больной для вас теме. Учителя-филологи жалуются на малое количество часов по своим предметам.

– И я – не исключение! Часов русского языка и литературы слишком мало. В десятом и одиннадцатом классах на сегодня всего один урок в неделю. А уроков иностранного языка при этом – три часа в неделю. Раньше в старших классах было четыре часа плюс пять часов литературы. Очень много обстоятельных устных ответов у доски и письменных работ, в которых ребята учились чётко и ясно излагать свои мысли. Нынче же ученики всё больше молчат: тесты не требуют размышления вслух, проговаривания, надо просто поставить галочку против верного ответа. Ну, и я решительно против этой современной методы не добиваться от ребёнка твёрдых успехов хотя бы на уровне «тройки» – подразумеваю заслуженную оценку. Ни в коем случае не оставлять на второй год, перевести любой ценой, вывести приемлемые отметки! Но почему? Родители воспринимают предложение о повторном обучении как удар по репутации, и непонятно, о чьём благополучии они пекутся больше – ребёнка или собственном. Да пусть он окончит 7-9 классов, но качественно. Моим родителям довелось ходить в школу всего по 4 года, но какие они были грамотные! Потому что очень основательно, тщательно учили детей, не было к образованию такого безобразного отношения.

– Люди, наверное, рассуждают так: ребёнок ведь в принципе по-русски разговаривать умеет и любой его поймёт, читать-писать обучен…

– Это страшно, когда взрослые на полном серьёзе так рассуждают. Можно провести следующую параллель: появившийся на свет малыш сначала совсем не умеет разговаривать, потом начинает лепетать что-то такое, своё. Что, на этом следует остановиться? Вот и в социальной жизни человека разговорный язык, если им ограничиться, – он ведь настолько сужает интеллектуальные возможности! Это возвращение, при всех современных технологиях, информационных в том числе, в первобытнообщинный строй. Потому у нас на улицах и слышен только мат: люди чувства свои сильные – хоть радость, хоть гнев – иначе не могут выразить. А поскольку слово связано с мыслью, и осмыслить-то толком эти чувства не могут, соответственно, не в состоянии принять взвешенное решение, как следует поступить. А потом ведь и дети у этих людей будут, и они тоже, скорее всего, остановятся на уровне разговорного языка. Сегодня это явление уже знакомое, когда первоклассники между собой разговаривают матом. Бедность языка низводит в яму… Мои родители всем пятерым своим детям дали образование. Всегда говорили нам: «Учитесь, не будьте дураками». То же самое я от всей души желаю современным девочкам и мальчикам.

Автор: Е. ШИХАЛЕВА.

Газета «К Новым Рубежам»